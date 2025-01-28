С тремя дебютантами: стартовые составы сборной Украины на индивидуальные гонки ЧЕ-2025 по биатлону

В первый соревновательный день чемпионата Европы по биатлону состоятся две индивидуальные гонки – мужская и женская. В обоих соревнованиях примут участие украинцы.

В среду, 29 января, в итальянском Мартел-валь-Мартелло начнется чемпионат Европы по биатлону. Тренерский штаб сборной Украины определился со стартлистами на женскую и мужскую индивидуалки, пишет 24 Канал.

Читайте также Без Пидручного и Джимы: определился состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

Кто из украинцев будет бежать в индивидуальных гонках

Первыми выйдут на дистанцию женщины. Украину будут представлять пять биатлонисток: Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Чалык, Лилия Стеблина.

Для Чалык и Стеблины эта гонка станет дебютной на уровне континентального первенства.

Стартлист Украины на женскую индивидуалку

20. Александра Меркушина

51. Анастасия Меркушина

52. Анна Кривонос

74. Дарья Чалык

105. Лилия Стеблина

Мужскую индивидуальную гонку первым из украинцев начнет Богдан Цымбал. Кроме него в индивидуалке примут участие Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико и дебютант чемпионата Европы Роман Боровик.

Стартлист Украины на мужскую индивидуалку

7. Богдан Цымбал

57. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

88. Денис Насико

122. Роман Боровик

Женская индивидуальная гонка на 15 километров начнется в 11:30 по киевскому времени. Мужчины выйдут на дистанцию 20 километров в 15:30.

Напомним, что чемпионат Европы в Мартел-валь-Мартелло продлится с 29 января по 2 февраля. В программе соревнований восемь гонок.