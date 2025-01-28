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28 января 2025, 22:36
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С тремя дебютантами: стартовые составы сборной Украины на индивидуальные гонки ЧЕ-2025 по биатлону

Сергей Шаховец

В первый соревновательный день чемпионата Европы по биатлону состоятся две индивидуальные гонки – мужская и женская. В обоих соревнованиях примут участие украинцы.

В среду, 29 января, в итальянском Мартел-валь-Мартелло начнется чемпионат Европы по биатлону. Тренерский штаб сборной Украины определился со стартлистами на женскую и мужскую индивидуалки, пишет 24 Канал.

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Кто из украинцев будет бежать в индивидуальных гонках

Первыми выйдут на дистанцию женщины. Украину будут представлять пять биатлонисток: Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Чалык, Лилия Стеблина.

Для Чалык и Стеблины эта гонка станет дебютной на уровне континентального первенства.

Стартлист Украины на женскую индивидуалку

  • 20. Александра Меркушина
  • 51. Анастасия Меркушина
  • 52. Анна Кривонос
  • 74. Дарья Чалык
  • 105. Лилия Стеблина

Мужскую индивидуальную гонку первым из украинцев начнет Богдан Цымбал. Кроме него в индивидуалке примут участие Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико и дебютант чемпионата Европы Роман Боровик.

Стартлист Украины на мужскую индивидуалку

  • 7. Богдан Цымбал
  • 57. Артем Тищенко
  • 66. Руслан Ткаленко
  • 88. Денис Насико
  • 122. Роман Боровик

Женская индивидуальная гонка на 15 километров начнется в 11:30 по киевскому времени. Мужчины выйдут на дистанцию 20 километров в 15:30.

Напомним, что чемпионат Европы в Мартел-валь-Мартелло продлится с 29 января по 2 февраля. В программе соревнований восемь гонок.