У середу, 29 січня, в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився зі стартлистами на жіночу та чоловічу індивідуалки, пише 24 Канал.

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Хто з українців бігтиме в індивідуальних гонках

Першими вийдуть на дистанцію жінки. Україну представлятимуть п'ять біатлоністок: Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.

Для Чалик та Стеблини ця гонка стане дебютною на рівні континентальної першості.

Стартлист України на жіночу індивідуалку

20. Олександра Меркушина

51. Анастасія Меркушина

52. Анна Кривонос

74. Дарина Чалик

105. Лілія Стеблина

Чоловічу індивідуальну гонку першим з українців розпочне Богдан Цимбал. Окрім нього в індивідуалці візьмуть участь Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико та дебютант чемпіонату Європи Роман Боровик.

Стартлист України на чоловічу індивідуалку

7. Богдан Цимбал

57. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

88. Денис Насико

122. Роман Боровик

Жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів розпочнеться об 11:30 за київським часом. Чоловіки вийдуть на дистанцію 20 кілометрів о 15:30.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи у Мартел-валь-Мартелло триватиме з 29 січня по 2 лютого. У програмі змагань вісім гонок.