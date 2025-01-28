У середу, 29 січня, в італійському Мартел-валь-Мартелло розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону. Тренерський штаб збірної України визначився зі стартлистами на жіночу та чоловічу індивідуалки, пише 24 Канал.
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Хто з українців бігтиме в індивідуальних гонках
Першими вийдуть на дистанцію жінки. Україну представлятимуть п'ять біатлоністок: Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина.
Для Чалик та Стеблини ця гонка стане дебютною на рівні континентальної першості.
Стартлист України на жіночу індивідуалку
- 20. Олександра Меркушина
- 51. Анастасія Меркушина
- 52. Анна Кривонос
- 74. Дарина Чалик
- 105. Лілія Стеблина
Чоловічу індивідуальну гонку першим з українців розпочне Богдан Цимбал. Окрім нього в індивідуалці візьмуть участь Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико та дебютант чемпіонату Європи Роман Боровик.
Стартлист України на чоловічу індивідуалку
- 7. Богдан Цимбал
- 57. Артем Тищенко
- 66. Руслан Ткаленко
- 88. Денис Насико
- 122. Роман Боровик
Жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів розпочнеться об 11:30 за київським часом. Чоловіки вийдуть на дистанцію 20 кілометрів о 15:30.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи у Мартел-валь-Мартелло триватиме з 29 січня по 2 лютого. У програмі змагань вісім гонок.