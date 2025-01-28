Тренерський збірної України з біатлону оголосив склад команди на чемпіонат Європи. До списку потрапили 15 спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.
Читайте також Календар і розклад усіх гонок біатлонного сезону-2024/2025
Хто з українців змагатиметься на чемпіонаті Європи
До жіночої команди потрапили чотири біатлоністки з основної команди. Однак лише Анастасія Меркушина виступить в індивідуальних гонках. Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Олена Городна візьмуть участь тільки в естафеті.
У чоловічій збірній з основи в індивідуальних гонках змагатиметься Богдан Цимбал. Натомість Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк виступатимуть в естафеті.
Зазначимо, що до складу збірної не потрапили її лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима. Капітан "синьо-жовтих" набиратиметься сил напередодні чемпіонату світу. Очевидно, що відпочинок перед відповідальними стартами отримала і Юлія Джима.
Склад збірної України
- Жінки: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Анна Кривонос, Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Ірина Петренко (естафета), Христина Дмитренко (естафета) та Олена Городна (естафета).
- Чоловіки: Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Антон Дудченко (естафета), Віталій Мандзин (естафета), Тарас Лесюк (естафета).
Нагадаємо, що чемпіонат Європи з біатлону триватиме з 29 січня по 2 лютого. Організатори змагань планують провести вісім гонок. У перший змагальний день відбудуться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки.