В італійському Антгольці завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. В останній гонці змагального дня Дмитро Підручний не зміг фінішувати, пише 24 Канал.

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Підручний зробить паузу перед чемпіонатом світу

Після чоловічої гонки переслідування в Антгольці тренерський штаб збірної України ухвалив рішення відзаявити з чемпіонату Європи Підручного. Про це повідомив Чемпіон.

Згодом Дмитро прокоментував рішення тренерів потребою у відновленні.

Маю надію, що мені вистачить часу відновитися до чемпіонату світу, набратися сил,

– сказав Підручний у коментарі Biathlon.com.ua.

Таким чином капітан збірної України пропустить континентальну першість, щоб краще підготуватися до чемпіонату світу.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з біатлону пройде в італійському Мартел-валь-Мартелло з 29 січня до 2 лютого. У програмі змагань індивідуальні гонки, спринти, персьюти та естафети.

Тренерський штаб чоловічої збірної України визначився зі складом команди. В естафеті наша команда виступить основою, за виключенням Підручного. А в інших гонках виступатимуть біатлоністи з команди Б.