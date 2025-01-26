В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. В последней гонке соревновательного дня Дмитрий Пидручный не смог финишировать, пишет 24 Канал.

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Пидручный сделает паузу перед чемпионатом мира

После мужской гонки преследования в Антхольце тренерский штаб сборной Украины принял решение отзаявить с чемпионата Европы Пидручного. Об этом сообщил Чемпион.

Впоследствии Дмитрий прокомментировал решение тренеров потребностью в восстановлении.

Надеюсь, что мне хватит времени восстановиться до чемпионата мира, набраться сил,

– сказал Пидручный в комментарии Biathlon.com.ua.

Таким образом капитан сборной Украины пропустит континентальное первенство, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

Напомним, что чемпионат Европы по биатлону пройдет в итальянском Мартел-валь-Мартелло с 29 января по 2 февраля. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринты, персьюты и эстафеты.

Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды. В эстафете наша команда выступит основной, за исключением Пидручного. А в других гонках будут выступать биатлонисты из команды Б.