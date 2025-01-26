В воскресенье, 26 января, на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка преследования. По результатам спринта от Украины в персьют квалифицировались Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко, пишет 24 Канал.

Читайте также Фантастическая гонка украинок: результат женской эстафеты на Кубке мира в Антхольце

Как выступили украинцы в персьюте

Наши надежды на медаль были связаны с Дмитрием Пидручным. В спринтерской гонке лидер сборной Украины занял пятое место.

К сожалению, Дмитрий не смог достойно выступить в персьюте. На огневых рубежах украинец заработал четыре круга штрафа. Пидручный выпал из топ-20 и решил сойти с дистанции перед последней стойкой.

Зато порадовал Антон Дудченко, который стартовал 36-м. 28-летний биатлонист выдал первоклассную меткость, закрыв все 20 мишеней. Антон отыграл 22 позиции и финишировал на 14-м месте.

Такую же меткость продемонстрировал норвежец Штурла Легрейд, который стал победителем гонки. Серебряная медаль досталась его соотечественнику Тарье Бё, а "бронзу" завоевал Томмазо Джакомель из Италии.

Результат мужского персьюта в Антгольце

1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) 29:53.0

2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+0+0+1) +18.9

3. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +24.0

...

14. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:15.9

Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+2) - не завершил гонку

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится с 6 по 9 марта в чешском Нове-Место. Во время перерыва пройдут чемпионаты Европы и мира по биатлону.