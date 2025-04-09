Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025 по борьбе

В столице Словакии Братиславе продолжается чемпионат Европы по трем видам борьбы. Во второй соревновательный день трое украинцев боролись за медали турнира.

В бронзовые финалы пробились Андрей Джелеп (весовая категория до 61 килограмма), Андрей Свирид (до 65 килограммов) и Алексей Борута (до 70 килограммов). Однако только одному из представителей сборной Украины удалось завоевать медаль, пишет 24 Канал.

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Есть первая медаль Украины

К сожалению, Свирид и Борута проиграли свои схватки. Только Джелеп сумел одолеть соперника.

В бронзовый финал 25-летний украинец пробился благодаря уверенной победе над северомакедонцем Бесиром Али (10:0). В полуфинале Андрей уступил "нейтральному" Завуру Угуеву (1:11), упустив шанс побороться за "золото".

Соперником украинца в бронзовом финале стал еще один представитель враждебной страны – белорус Дмитрий Шамела. В напряженном поединке победу над "нейтральным" борцом одержал представитель Украины – 3:1.

Андрей Джелеп – бронзовый призер ЧЕ-2025 / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины

Эта медаль стала первой для Украины на чемпионате Европы-2025. А вот для Андрея Джелепа это уже вторая награда на таком уровне. В 2021 году украинец стал вице-чемпионом континентальных соревнований.

В четверг, 10 апреля, сборная Украины сможет пополнить медальную копилку. В схватках за "золото" примут участие Оксана Ливач (до 50 килограммов) и Анастасия Алпеева (до 76 килограммов).

Еще три представительницы Украины будут бороться за бронзовые награды: Александра Хоменец (в категории до 55 килограммов), Алина Филиппович (до 59 килограммов) и Манола Скобельская (до 68 килограммов). Вечерняя сессия начнется в 19:00 по киевскому времени.