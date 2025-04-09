У бронзові фінали пробилися Андрій Джелеп (вагова категорія до 61 кілограма), Андрій Свирид (до 65 кілограмів) та Олексій Борута (до 70 кілограмів). Проте лише одному з представників збірної України вдалося вибороти медаль, пише 24 Канал.

Читайте також Брала участь на Олімпіадах: відома українська борчиня спростувала новину про завершення кар'єри

Є перша медаль України

На жаль, Свирид та Борута програли свої сутички. Лише Джелеп зумів здолати суперника.

У бронзовий фінал 25-річний українець пробився завдяки впевненій перемозі над північномакедонцем Бесіром Алі (10:0). У півфіналі Андрій поступився "нейтральному" Завуру Угуєву (1:11), втративши шанс поборотися за "золото".

Суперником українця у бронзовому фіналі став ще один представник ворожої країни – білорус Дмітрій Шамела. У напруженому поєдинку перемогу над "нейтральним" борцем здобув представник України – 3:1.

Андрій Джелеп – бронзовий призер ЧЄ-2025 / фото Асоціації спортивної боротьби України

Ця медаль стала першою для України на чемпіонаті Європи-2025. А от для Андрія Джелепа це вже друга нагорода на такому рівні. У 2021 році українець став віцечемпіоном континентальних змагань.

У четвер, 10 квітня, збірна України матиме змогу поповнити медальну скарбничку. У сутичках за "золото" візьмуть участь Оксана Лівач (до 50 кілограмів) та Анастасія Алпєєва (до 76 кілограмів).

Ще три представниці України боротимуться за бронзові нагороди: Олександра Хоменець (у категорії до 55 кілограмів), Аліна Філіпович (до 59 кілограмів) та Манола Скобельська (до 68 кілограмів). Вечірня сесія розпочнеться о 19:00 за київським часом.