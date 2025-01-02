Початок 2025 року приніс для українського спорту гучну новину. Титулована борчиня Юлія Ткач оголосила про завершення професійної кар'єри у себе на сторінці в інстаграм.

До теми Чемпіонка світу та Європи з вільної боротьби Юлія Ткач оголосила про завершення кар'єри

Передчасне прощання

35-річна уродженка Волині написала емоційний пост, вказавши, що боротьба та перемоги для неї залишились у минулому. Втім, як виявилось, висновки щодо завершення кар'єри Юлією виявились передчасними.

Борчиня видалила цю публікацію зі своєї сторінки в інстаграм. А після цього, як повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук спортсменки, Ткач зізналась, що її кар'єра досі не завершена.

Останній пост був написаний на емоціях та сприйнятий усіма буквально. Морально і фізично ще готова виходити на килим і передавати молоді свій досвід. Якщо когось ввела в оману, дуже перепрошую. Окрема подяка журналістам за таку увагу до моєї персони. Інакше кажучи, це були мої особисті роздуми та переживання, висловлені недостатньо коректно і, можливо, занадто емоційно,

– зазначила Ткач.

Дівчина виступала у боротьбі вільним стилем та представляла Україну на трьох Олімпіадах у категорії до 63 кілограмів. У 2008 та 2016 роках вона зупинилась на першій же стадії.

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А у 2012 році в Лондоні Юлія пройшла у чвертьфінал. Крім того, у 2014 році українка стала чемпіонкою світу у вільній боротьбі, ще по два рази спортсменці підкорювались срібло та бронза.

У свою чергу наа чемпіонатах Європи Ткач тричі вигравала золото (2011, 2012, 2020). Крім того, Юлія має дві медалі і на Європейських іграх – срібло у 2015-му та золото у 2019-му.