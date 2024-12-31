Ірина Геращенко опублікувала допис у своєму інстаграмі, де розповіла про майбутнє поповнення у сім'ї. 29-річна спортсменка чекає на дитину, повідомляє 24 канал.

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Геращенко стане мамою

Українська легкоатлетка у публікації в соціальних мережах підбила підсумки 2024 року. Ірина пригадала успіхи та розчарування та розповіла про те, що очікує її у 2025 році, зокрема поява дитини.

2024. Дякую за втілення всіх наших цілей, мрій і планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні. 2025 рік, чекаємо на тебе всім серцем і готові до нових, чудових емоцій і вражень,

– написала Геращенко.

Геращенко підбила підсумки 2024 року / Фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що Ірина Геращенко у 2024 році взяла участь у змаганнях зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Парижі. Українська спортсменка опинилась на п'єдесталі з Ярославою Магучіх, здобувши бронзову медаль.