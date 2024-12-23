Влітку 2024 року Анжеліка Терлюга повідомила про свою вагітність. Нещодавно пара стала батьками донечки, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Анжеліки Терлюги.
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Терлюга з чоловіком стали батьками
21 грудня у каратистки народилася донька, яку вони назвали Ніколь.
Найбільше щастя – це тримати в руках цілий світ,
– написала Терлюга.
Довідка. У 2021 році Анжеліка Терлбюга вийшла заміж за тренера Володимира Зарецького.
Нагадаємо, що українська спортсменка є срібною призеркою з карате Олімпіади-2020.