Новий 2025 рік почався для українського спорту із гучної новини у світі боротьби. Титулована українська борчиня оголосила про завершення професійної кар'єри.

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Прощання з легендою

Мова про 35-річну уродженку Волині Юлію Ткач. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсменки. Там Юлія виклала відвертий пост щодо свого рішення піти зі спорту.

Це був чудовий час, довжиною в ціле спортивне життя. Емоції, які не передати словами, незабутні моменти, чудові люди поруч, яскраві перемоги та болісні поразки. Це був час, який довів, що усе можливе завдяки наполегливій праці та вірі. Дякую за це кожній миті на килимі, кожному тренеру, мамі. Без вас нічого не вийшло. Але, на жаль, усе у цьому світі має властивість завершуватися. Попереду нові виклики, цілі та перемоги. Люблю боротьбу всім серцем і назавжди,

– написала Ткач.

Дівчина виступала у боротьбі вільним стилем та представляла Україну на трьох Олімпіадах у категорії до 63 кілограмів. У 2008 та 2016 роках вона зупинилась на першій же стадії.

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А у 2012 році в Лондоні Юлія пройшла у чвертьфінал. Крім того, у 2014 році українка стала чемпіонкою світу у вільній боротьбі, ще по два рази спортсменці підкорювались срібло та бронза.

У свою чергу наа чемпіонатах Європи Ткач тричі вигравала золото (2011, 2012, 2020). Крім того, Юлія має дві медалі і на Європейських іграх – срібло у 2015-му та золото у 2019-му.