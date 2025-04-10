Отправила на пенсию призерку Олимпиады: Алпеева завоевала для Украины второе "золото" ЧЕ-2025

Украинские борцы продолжают зажигать на чемпионате Европы-2025. На счету наших спортсменок уже две золотые награды.

В четверг, 10 апреля, на чемпионате Европы-2025 состоялись финалы в женской борьбе. Сразу две представительницы сборной Украины боролись за золотые медали – Оксана Ливач и Анастасия Алпеева, пишет 24 Канал.

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Дебютное чемпионство украинки

Первой в финальной схватке победила Оксана Ливач, которая с разгромным счетом победила турецкую борчиху Эвин Демирхан. 27-летняя украинка завоевала первое "золото" для нашей сборной.

В последнем финале соревновательного дня в весовой категории до 76 килограммов Анастасия Алпеева встречалась с бронзовым призером Олимпиады-2020 и шестикратной чемпионкой Европы Ясемин Адар из Турции.

23-летняя украинка не позволила соперница взять хотя бы один балл и победила со счетом – 6:0. После финальной схватки титулованная турецкая борчиха объявила о завершении карьеры.

Анастасия Алпеева стала чемпионкой Европы / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины

Результаты сборной Украины на ЧЕ-2025 по борьбе

Отметим, что теперь на счету сборной Украины пять наград: два "золота" и три "бронзы".

Первую медаль в копилку нашей команды завоевал Андрей Джелеп, который добыл "бронзу" в весовой категории до 61 килограмма. Еще две медали такого же достоинства получили Александра Хоменец (до 55 килограммов) и Алина Филиппович (до 59 килограммов).

В пятницу сразу пять украинок будут соревноваться в финалах чемпионата Европы-2025: Ирина Бондарь (62 килограмма) и Алла Белинская (72 килограмма) будут бороться за "золото", а Лилия Маланчук (53 килограмма), Соломия Винник (57 килограммов) и Ирина Коляденко (65 килограммов) поспорят за "бронзу".