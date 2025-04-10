Отправила на пенсию призерку Олимпиады: Алпеева завоевала для Украины второе "золото" ЧЕ-2025
- Украинские борцы Оксана Ливач и Анастасия Алпеева получили золотые медали на чемпионате Европы-2025.
- Сборная Украины имеет пять наград: два "золота" и три "бронзы", в частности от Андрея Джелепа, Александры Хоменец и Алины Филиппович.
Украинские борцы продолжают зажигать на чемпионате Европы-2025. На счету наших спортсменок уже две золотые награды.
В четверг, 10 апреля, на чемпионате Европы-2025 состоялись финалы в женской борьбе. Сразу две представительницы сборной Украины боролись за золотые медали – Оксана Ливач и Анастасия Алпеева, пишет 24 Канал.
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Дебютное чемпионство украинки
Первой в финальной схватке победила Оксана Ливач, которая с разгромным счетом победила турецкую борчиху Эвин Демирхан. 27-летняя украинка завоевала первое "золото" для нашей сборной.
В последнем финале соревновательного дня в весовой категории до 76 килограммов Анастасия Алпеева встречалась с бронзовым призером Олимпиады-2020 и шестикратной чемпионкой Европы Ясемин Адар из Турции.
23-летняя украинка не позволила соперница взять хотя бы один балл и победила со счетом – 6:0. После финальной схватки титулованная турецкая борчиха объявила о завершении карьеры.
Анастасия Алпеева стала чемпионкой Европы / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины
Результаты сборной Украины на ЧЕ-2025 по борьбе
Отметим, что теперь на счету сборной Украины пять наград: два "золота" и три "бронзы".
Первую медаль в копилку нашей команды завоевал Андрей Джелеп, который добыл "бронзу" в весовой категории до 61 килограмма. Еще две медали такого же достоинства получили Александра Хоменец (до 55 килограммов) и Алина Филиппович (до 59 килограммов).
В пятницу сразу пять украинок будут соревноваться в финалах чемпионата Европы-2025: Ирина Бондарь (62 килограмма) и Алла Белинская (72 килограмма) будут бороться за "золото", а Лилия Маланчук (53 килограмма), Соломия Винник (57 килограммов) и Ирина Коляденко (65 килограммов) поспорят за "бронзу".