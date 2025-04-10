Первой из украинок в финальной схватке за "золото" выступила Оксана Ливач. Ее соперницей в весовой категории до 50 килограммов была титулованная Эвин Демирхан из Турции, пишет 24 Канал.

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Феерическое выступление Ливач на ЧЕ-2025

Турецкая борчиха на предыдущем континентальном первенстве завоевала серебряную медаль. Всего на ее счету пять наград на уровне чемпионатов Европы.

Оксана Ливач на одном дыхании провела поединок. Украинка не оставила никаких шансов сильной сопернице, победив ее со счетом – 8:0.

Ливач стала чемпионкой Европы-2025 / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины

Отметим, что в полуфинале Оксана победила "нейтральную" россиянку Надежду Соколову со счетом 2:1. В четвертьфинале украинка одолела представительницу Франции Эмми Лютенхауэр (7:0).

Для сборной Украины это первая золотая медаль на чемпионате Европы-2025. Что касается Ливач, то она второй раз в своей карьере стала чемпионкой Европы. Свой первый титул 27-летняя борчиха получила в 2019 году.