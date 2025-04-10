Першою з українок у фінальній сутичці за "золото" виступила Оксана Лівач. Її суперницею у ваговій категорії до 50 кілограмів була титулована Евін Демірхан з Туреччини, пише 24 Канал.

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Феєричний виступ Лівач на ЧЄ-2025

Турецька борчиня на попередній континентальній першості здобула срібну медаль. Загалом на її рахунку п'ять нагород на рівні чемпіонатів Європи.

Оксана Лівач на одному диханні провела поєдинок. Українка не залишила жодних шансів сильній суперниці, перемігши її з рахунком – 8:0.

Лівач стала чемпіонкою Європи-2025 / фото Асоціації спортивної боротьби України

Зазначимо, що у півфіналі Оксана перемогла "нейтральну" росіянку Надєжду Соколову з рахунком 2:1. У чвертьфіналі українці здолала представницю Франції Еммі Лютенхауер (7:0).

Для збірної України це перша золота медаль на чемпіонаті Європи-2025. Щодо Лівач, то вона вдруге у своїй кар'єрі стала чемпіонкою Європи. Свій перший титул 27-річна борчиня здобула у 2019 році.