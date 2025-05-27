Украинцы с рекордом сезона выиграли пятое "золото" на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду

В турецкой Анталии на Евро-2025 разыграли комплект наград в мужском синхроне с 10-метрового трамплина. Украину в финале соревнований представляла пара в составе Алексея Середы и Марка Гриценко.

Алексей Середа в Турции защищал титул чемпиона Европы в синхронных прыжках. Однако по сравнению с предыдущим турниром он имел другого партнера – вместо Кирилла Болюха выступал 15-летний Марк Гриценко, пишет 24 Канал.

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Феноменальное выступление украинцев на Евро-2025

В финале соперниками украинцев были представители пяти команд. После первых двух раундов украинцы шли на втором месте, уступая дуэту из Германии.

Наши ребята вышли вперед после пятого прыжка со сложностью 3.7 балла. За его выполнение украинцы получили 75.48 балла и обошли Германию.

Решающей стала последняя попытка – прыжок со сложностью 3.6 балла, за который ребята получили оценку 88.56 балла.

В итоге Середа и Гриценко набрали 413.76 балла – это лучший результат украинцев в сезоне. Они опередили Германию и Италию, которым достались "серебро" и "бронза" соответственно.

Синхронные прыжки с 10-метрового трамплина (мужчины)

1. Украина – 413.76 балла

2. Германия – 402.24

3. Италия – 378.45

Алексей Середа и Марк Гриценко – чемпионы Европы / фото Федерации Украины по прыжкам в воду

Эта медаль стала восьмой в целом для сборной Украины и пятой золотой. Украинцы начали выступление на Евро-2025 с триумфа в смешанных командных соревнованиях.

Второе "золото" для Украины завоевали Ксения Бочек и Диана Карнафель в синхроне с 3-метрового трамплина. В одиночных прыжках с 10-метровой вышки награду высшей пробы завоевал Алексей Середа. А Ксения Байло и Кирилл Болюх защитили звание чемпионов в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки.