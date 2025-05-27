Олексій Середа у Туреччині захищав титул чемпіона Європи у синхронних стрибках. Однак порівняно з попереднім турніром він мав іншого партнера – замість Кіріла Болюха виступав 15-річний Марк Гриценко, пише 24 Канал.

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Феноменальний виступ українців на Євро-2025

У фіналі суперниками українців були представники п’яти команд. Після перших двох раундів українці йшли на другому місці, поступаючись дуету з Німеччини.

Наші хлопці вийшли вперед після п’ятого стрибка зі складністю 3.7 бала. За його виконання українці отримали 75.48 бала та обійшли Німеччину.

Вирішальною стала остання спроба – стрибок зі складністю 3.6 бала, за який хлопці отримали оцінку 88.56 бала.

У підсумку Середа та Гриценко набрали 413.76 бала – це найкращий результат українців у сезоні. Вони випередили Німеччину та Італію, яким дісталися "срібло" та "бронза" відповідно.

Синхронні стрибки з 10-метрового трампліну (чоловіки)

1. Україна – 413.76 бала

2. Німеччина – 402.24

3. Італія – 378.45

Олексій Середа та Марк Гриценко – чемпіони Європи / фото Федерації України зі стрибків у воду

Ця медаль стала восьмою загалом для збірної України та п’ятою золотою. Українці розпочали виступ на Євро-2025 з тріумфу у змішаних командних змаганнях.

Друге "золото" для України здобули Ксенія Бочек і Діана Карнафель у синхроні з 3-метрового трампліна. В одиночних стрибках з 10-метрової вишки нагороду найвищого ґатунку виборов Олексій Середа. А Ксенія Байло та Кіріл Болюх захистили звання чемпіонів у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.