Програму Євро-2025 зі стрибків у воду відкривали змагання змішаних команд. За комплект нагород боролися сім команд, які складалися з чотирьох спортсменів (двох жінок та двох чоловіків), пише 24 Канал.

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Друге поспіль "золото" збірної України

Збірна України виступала в статусі чемпіона Європи. Нашу команду представляли Софія Лискун, Ксенія Байло, Кірілл Болюх та Олексій Середа.

За умовами змагань, спортсмени виконували одиночні та синхронні стрибки з 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

У першому раунді наша команда захопила лідерство. У стрибках з 3-метрового трампліна Байло та Болюх набрали 130,8 бала. У наступному раунді Лискун та Середа втримали першу сходинку, але Польща та Німеччина скоротили відставання.

Після третього раунду Україна перемістилася на друге місце, відстаючи від Німеччини на 1,4 бала. Все вирішив фінальний раунд. За свій стрибок на 10-метровій вишці Байло та Болюх отримали 76,80 бали та вийшли на перше місце.

Із загальним результатом 407,20 бали збірна України піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Срібна медаль дісталася команді Німеччини, а "бронза" – Польщі.

Змішані командні змагання на ЧС-2025 зі стрибків у воду

1. Україна – 407.20

2. Німеччина – 400.60

3. Італія – 360.40

Збірна України – чемпіон Європи-2025 / фото Федерації України зі стрибків у воду

Зазначимо, що це друге поспіль "золото" України у змішаних командах на чемпіонатах Європи. Загалом наша збірна з 2022 року не пропустила жодного п'єдесталу у цій дисципліні: "срібло" ЧЄ-2022 у Римі, "золото" ЧЄ-2023 у Жешуві.

У п'ятницю, 23 травня, на чемпіонаті Європи-2025 в Анталії відбудуться змагання серед жінок на 1-метровому трампліні.