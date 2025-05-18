Україну на турнірі представляли: Людмила Оляновська, Марія Сухарчук, Олена Собчук та Валерія Шоломіцька. Оляновська здобула "золото" європейської першості, повідомляє 24 канал.

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Як Оляновська виборола медаль

Людмила Оляновська практично зі старту вийшла вперед. Українка трималась серед лідерів декілька перших кілометрів. Згодом спортсменка стала лідеркою перегонів.

У підсумку Оляновська завершила змагання на першому місці. Ба більше, вона показала найкращий результат сезону – 1:27:56 години.

Зазначимо, що Людмила Оляновська змогла обійти рекордсменку Клеменс Беретту. Французька легкоатлетка завершила перегони з часом 1:28:05 години.

До слова. Людмила Оляновська у 2015 році завоювала "золото" на чемпіонаті світу зі спортивної ходьби у Пекіні.

Марія Сухарчук фінішувала дев'ятою, а Олена Собчук – 14-ю. Останньою серед українок прийшла Валерія Шоломіцька, завершивши змагання на 18 сходинці.