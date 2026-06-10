Футболист сборной Украины перешел в клуб земляка и экс-звезд Тоттенхэма

Евгений Чеберко совершил внутренний для МЛС трансфер. С июля 28-летний украинский защитник будет защищать цвета футбольного клуба Лос-Анджелес.

О переходе с участием украинского спортсмена стало известно поздно вечером 9 июня. О событии сообщили официальные ресурсы ФК Лос-Анджелес.

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Что известно о трансфере Чеберко?

Украинский футболист подписал контракт с новым клубом. В Лос-Анджелес Евгений Чеберко перешел на правах свободного агента, ведь 30 июня у него заканчивается контракт с Коламбус Крю. За переход исполнителя сборной Украины уже бывший клуб игрока получит дополнительный слот для иностранного футболиста.

В Коломбус Крю 28-летний спортсмен играл с 2023 года. Вместе с командой он брал тамошнее чемпионство в первом своем сезоне.

Сезон в этой стране проходит по отличной от общеевропейской модели "весна-осень" и сейчас в регулярном чемпионате МЛС сыграно лишь 15 туров. Однако, как и подавляющее большинство других, футбольная лига США и Канады имеет перерыв связанный с проведением чемпионата мира.

Евгений Чеберко: что его ожидает в новом клубе?

Во время заключительных недель контракта с Коломбус Крю украинец не имел бы возможности выступить. К Лос-Анджелесу он официально присоединится 13 июля, когда в заокеанской лиге откроется трансферное окно.

Отметим, что в новом клубе Чеберка выступает бывший защитник Полесья Артем Смоляков, а также экс-лидеры английского Тоттенхэма – Уго Льорис и Сон Хын Мин.

За сборную Украины Евгений отыграл два поединка. Прошли пришелся на июнь 2025-го, когда тогда еще команда Сергея Реброва одолела Новую Зеландию (2:1) в товарищеском матче.