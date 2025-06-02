Челси выставит на трансфер группу футболистов: попал ли в список Мудрик

Летом этого года Челси покинет немалое количество футболистов. "Аристократы" запланировали массовую чистку кадров в команде.

Лондонцы прошлым летом подписали рекордное количество игроков. Теперь "синие" планируют избавиться сразу от 13 исполнителей, сообщает 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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Кто покинет Челси

Челси определился с игроками, которых выставит на продажу в летнее трансферное окно. "Аристократы" планируют избавиться от игроков атакующего звена.

А именно Нони Мадуэке, Жоау Феликса, Кристофера Нкунку, Рахима Стерлинга, Карни Чуквуемеки. В этот список вошли: Кирнан Дьюсбери-Голл, Лесли Угочукву.

Лондонцы не рассчитывают на вратарей: Роберта Санчеса и Джордже Петровича. Среди защитников в список попали: Ренато Вейга, Бен Чилвелл, Аксель Дисаси и Уэсли Фофана.

Украинский вингер Михаил Мудрик, которого отстранили за допинг, в этот список не попал. 24-летний игрок "синих" останется в команде.