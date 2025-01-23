Играет на позиции Мудрика: Челси планирует подписать игрока МанЮнайтед

Челси заинтересовалось перспективным вингером Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" не против распрощаться с юным аргентинским игроком.

"Аристократы" планируют подписать Алехандро Гарначо. 20-летний футболист не нужен "манкунианцам", сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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МанЮнайтед отпустит Гарначо

По имеющейся информации руководство Челси связалось с Манчестер Юнайтед относительно трансфера Алехандро Гарначо. Боссы "синих" ведут переговоры с представителями "красных дьяволов" относительно перехода аргентинца.

Также Челси продолжает общаться с окружением 20-летнего вингера. Это может увеличить шансы лондонского клуба на подписание аргентинского полузащитника "манкунианцев".

Интересно. Алехандро Гарначо стал лауреатом премии Пушкаша в 2024 году. Аргентинец получил награду от ФИФА за свой эффектный гол ударом через себя в матче в АПЛ против Эвертона.

Ранее Наполи сделал предложение "красным дьяволам" по трансферу Гарначо. Однако неаполитанцы не смогли снизить желаемую цену "манкунианцев" за аргентинского вингера – 50 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Алехандро Гарначо сыграл в 32 матчах за Манчестер Юнайтед в официальных турнирах. На счету аргентинца восемь голов и пять результативных передач.