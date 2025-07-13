Финал Клубного чемпионата мира-2025: где смотреть матч Челси – ПСЖ онлайн

Челси и ПСЖ разыграют звание клубного чемпиона мира-2025. Подопечные Луиса Энрике выглядят фаворитами матча, ведь демонстрируют бешеную форму в последнее время.

В воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке состоится финал 13 июля в Нью-Йорке Клубного чемпионата мира-2025. В решающей битве турнира лондонский Челси сойдется с французским ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Челси – ПСЖ онлайн можно будет посмотреть в Украине. Официальным транслятором Клубного чемпионат мира является DAZN. Именно на его ОТТ-платформе доступны все матчи турнира, в том числе и финал.

Кроме того, прямая трансляция матча Челси – ПСЖ состоится на канале Суспільне Спорт. Он доступен в кабельных сетях, а также на большинстве ОТТ-платформ. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Путь к финалу

Лондонцы удачно провели прошлый сезон, выиграв Лигу конференций и получив путевку в Лигу чемпионов. В свою очередь их путь на клубном Мундиале получился не таким ярким.

В группе "синие" стали вторыми позади Фламенго, а в плей-офф проходили довольно посредственных соперников. Куда более мощным в последнее время выглядит ПСЖ.

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Подопечные Луиса Энрике выиграли уже четыре титула в 2025 году. Среди них и желанная Лига чемпионов со счетом 5:0 в финале. Феерия парижан продолжилась на КЧМ.

Единственной осечкой ПСЖ было поражение от Ботафого, тогда как другие пять встреч французы выиграли с общим счетом 16:0. Среди жертв подопечных Луиса Энрике были такие гранды как Атлетико, Бавария и Реал.