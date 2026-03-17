ПСЖ Забарного во второй раз разгромил Челси и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ продолжает идти к защите трофея. Во вторник, 17 марта, команда Луиса Энрике отыграла ответный матч 1/8 финала.

Соперником французского клуба был лондонский Челси, сообщает 24 Канал. Парижане создали себе запас в домашней игре неделю назад, триумфовав со счетом 5:2.

По теме Французские журналисты уничтожают Забарного после половины сезона в ПСЖ: за что критикуют украинца

Как ПСЖ во второй раз победил Челси?

Челси нуждался в эффектном камбэке дома. ведь был вынужден забивать минимум трижды. В конце концов недавняя история вселяла оптимизм в фанатов "синих".

Летом 2025-го лондонцы прибили ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира как раз со счетом 3:0. Однако на этот раз французы оказались более готовыми. К сожалению, в ответном матче Лиги чемпионов так и не принял участие Илья Забарный, оставшись на замене.

Челси – ПСЖ 0:3

Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Маюлу, 62.

Гости довольно быстро сняли все вопросы относительно победителя пары. Уже на пятой минуте Сарр сыграл откровенно неудачно в противостоянии с Кварацхелией, позволив грузину забить легкий мяч.

А чуть позже Хакими ассистировал на Барколя и тот эфетно поразил "девятку" ворот Челси. В конце концов лондонцы почти ничем не поразили, а во втором тайме пропустили еще и от Маюлу.

Таким образом, ПСЖ во второй раз разгромил Челси и уверенно прошел в четвертьфинал. Там соперником команды Луиса Энрике станет победитель пары Ливерпуль – Галатасарай.

Обзор матча Челси – ПСЖ: смотреть видео