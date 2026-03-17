ПСЖ Забарного во второй раз разгромил Челси и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
- ПСЖ победил Челси со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Голы забили Кварацхелия, Барколя и Маюлу.
Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ продолжает идти к защите трофея. Во вторник, 17 марта, команда Луиса Энрике отыграла ответный матч 1/8 финала.
Соперником французского клуба был лондонский Челси, сообщает 24 Канал. Парижане создали себе запас в домашней игре неделю назад, триумфовав со счетом 5:2.
Как ПСЖ во второй раз победил Челси?
Челси нуждался в эффектном камбэке дома. ведь был вынужден забивать минимум трижды. В конце концов недавняя история вселяла оптимизм в фанатов "синих".
Летом 2025-го лондонцы прибили ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира как раз со счетом 3:0. Однако на этот раз французы оказались более готовыми. К сожалению, в ответном матче Лиги чемпионов так и не принял участие Илья Забарный, оставшись на замене.
Челси – ПСЖ 0:3
Голы: Кварацхелия, 6, Барколя, 14, Маюлу, 62.
Гости довольно быстро сняли все вопросы относительно победителя пары. Уже на пятой минуте Сарр сыграл откровенно неудачно в противостоянии с Кварацхелией, позволив грузину забить легкий мяч.
А чуть позже Хакими ассистировал на Барколя и тот эфетно поразил "девятку" ворот Челси. В конце концов лондонцы почти ничем не поразили, а во втором тайме пропустили еще и от Маюлу.
Таким образом, ПСЖ во второй раз разгромил Челси и уверенно прошел в четвертьфинал. Там соперником команды Луиса Энрике станет победитель пары Ливерпуль – Галатасарай.
