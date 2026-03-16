Украинец стал игроком французского ПСЖ. Правда, карьера Забарного в Париже пока складывается не слишком удачно, о чем пишут французские СМИ, сообщает Tribuna.

Что во Франции думают о Забарном?

Ожидалось, шо Илья вытеснит из основы ПСЖ капитана команды Маркиньоса. Однако пока украинец является игроком ротации и чаще остается на скамейке запасных.

По замыслу в будущем Забарный должен окончательно заменить Маркиньоса. Однако журналист Radio France Бруну Саломон сомневается, что украинец подходит на эту роль.

В защите Забарный выглядит недостаточно спокойным, слишком часто играет руками. Да, он физически крепкий и довольно хорошо продвигает мяч, но впереди еще много работы. Складывается впечатление, что он ежедневно постепенно изучает футбол Луиса Энрике. Так, по замыслу Забарный должен стать преемником Маркиньоса. Но пока он далек от стандартов Маркиньоса. Сомневаюсь, сможет ли Забарный когда-то выйти на его уровень,

– говорит Бруну.

Со своим коллегой согласен и журналист RMC Sport Валентен Жамен. Эксперт поделился своим мнением относительно Забарного и назвал его игру неуверенной.

С момента своего перехода Забарный производит впечатление игрока, который не очень уверен в себе. Он допускал ошибки, которые иногда стоили ПСЖ пропущенных мячей. Его приглашали, чтобы создать конкуренцию Маркиньосу, но сегодня никакой реальной конкуренции нет. Забарный остается запасным. Пока он не выглядит как преемник Маркиньоса, хотя ему еще нужно дать время на адаптацию,

– считает Жамен.

Также со словами критики в адрес украинца выступил Жюльен Форе. Журналист выделил слабые стороны Забарного и заявил, что он пока не является важным игроком для ПСЖ.

Забарный достаточно разочаровывает. Он часто имеет трудности, хотя, конечно, были и хорошие отрезки. Но в целом его регулярно переигрывают. Илье явно не удалось изменить иерархию на позиции центрального защитника. Общее впечатление такое, что он не выглядит достаточно спокойным и довольно часто проигрывает скорость в ситуациях один в один,

– отмечает журналист So Foot.

Илья уже успел сыграть 28 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. Парижане занимают первое место в чемпионате Франции, опережая Ланс на 1 балл. Также команда Луиса Энрике приблизилась к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Челси со счетом 5:2.

