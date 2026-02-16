Однако карьера Ильи пока складывается не очень удачно в Париже. Забарный пока не может найти себе стабильное место в основе, из-за чего ходят слухи о его возможном уходе из клуба, сообщает TheTottenhamLad.

Куда может перейти Забарный?

В пятницу, 13 февраля, ПСЖ уступил Ренну, а Забарный отыграл весь матч. Команда Луиса Энрике проиграла Ренну и украинец стал одним из антигероев встречи.

Из-за ряда ошибок Ильи часть фанатов ПСЖ недовольна его игрой и желает попрощаться с украинцем. Из-за этого возникли новости о том, что Забарный может вернуться в АПЛ.

Интерес к украинцу продолжает проявлять Тоттенхэм. "Шпоры" давно следили за воспитанником Динамо и хотели его подписать еще прошлым летом, но проиграли конкуренцию ПСЖ.

Теперь же лондонцы готовы снова пригласить Илью, если тот будет выставлен на трансфер. Также заинтересованность в переходе украинца имеет Ньюкасл.

Как Забарный выступает за ПСЖ?