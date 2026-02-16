Проте кар'єра Іллі поки складається не дуже вдало у Парижі. Забарний поки не може вибоооти собі стабільне місце в основі, через що ширяться чутки щодо його можливого відходу з клубу, повідомляє TheTottenhamLad.
Куди може перейти Забарний?
У п'ятницю, 13 лютого, ПСЖ поступився Ренну, а Забарний відіграв увесь мачт. Команда Луїса Енріке програла Ренну і українець став одним з антигероїв зустріччі.
Через низку помилок Іллі частина фанатів ПСЖ незадоволена його грою та бажає попрощатися із українцем. Через це виникли новини про те, що Забарний може повернутися в АПЛ.
Інтерес до українця продовжує проявляти Тоттенхем. "Шпори" давно слідкували за вихованцем Динамо та хотіли його підписати ще минулого літа, але програли конкуренцію ПСЖ.
Тепер же лондонці готові знову запросити Іллю, якщо той буде виставлений на трансфер. Також зацікавленість у переході українця має Ньюкасл.
Як Забарний виступає за ПСЖ?
- Влітку ПСЖ виклав 63 мільйони євро за трансфер Забарного з Борнмута, повідомляє Transfermarkt. Це зробило його другим найдорожчим українським гравцем в історії.
- Одним із неприємних аспектів трансферу українця стала наявність російського футболіста у складі ПСЖ. У 2024 році парижани придбали воротаря з країни-терористки Матвія Сафонова.
- Ходили чутки, що Забарний вимагав продажу росіянина перед своїм трансфером, однак цього так і не сталось. Зрештою пізніше Ілля прокоментував свої відносини із Матвієм.
- У поточному сезоні українець бореться за місце в основі із капітаном команди Маркіньосом. Ілля вже встиг зіграти 25 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол.
- ПІсля поразки від Ренна парижани посідають друге місце у чемпіонаті Франції, відстаючи від Ланса на 1 бал. У свою чергу в турнірній таблиці Ліги чемпіонів ПСЖ став 11-им та зіграє в 1/16 фіналу проти Монако.