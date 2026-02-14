За даними статистичних порталів, українець отримав найнижчі оцінки у складах обох команд, пише Український футбол. Для Забарного цей матч став першим в основі ПСЖ за останні чотири гри.
Як зіграв ПСЖ?
Парижани поступилися на виїзді Ренну з рахунком 3-1. Єдиний гол у складі гостей у другому таймі забив Усман Дембеле.
Ця поразка стала ще більш несподіваною після попереднього тріумфу паризького клубу над Марселем у минулому турі з рахунком 5-0.
Уболівальники відзначили, що саме гра в обороні, де ключовим був Забарний, стала однією з причин невдачі.
Оцінки Забарного
За даними Flashscore, найгіршими гравцями матчу Ренн-ПСЖ стали Ілля Забарний та Матвій Сафонов. Українець отримав від статистичного порталу оцінку 5,6, а дії російського голкіпера парижан оцінили у 5,9.
Sofascore та WhoScore поставили 6.2/10 та 5.6/10 відповідно.
Забарний у складі ПСЖ
У цьому сезоні французької Ліги 1 українець провів 17 матчів та відзначився одним забитим м’ячем.
Захисник не має твердого місця в основному складі парижан, часто програючи конкуренцію Маркіньйосу та Пачо.
Футбольні оглядачі упродовж сезону неодноразово критикували Іллю за невпевнені дії біля власного штрафного майданчика, які призводили до голів суперника або створення небезпечних моментів.