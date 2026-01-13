Чинний чемпіон країни та володар Кубка ПСЖ приймав сусідів по місту в особі ФК Париж. Це протистояння є особливим, адже має найменшу відстань між стадіонами команд, повідомляє 24 Канал.
Як відіграв Забарний?
Домашні арени клубів розділяє лише 40 метрів. Враховуючи принциповість протистояння, наставник ПСЖ Луїс Енріке застосував невелику ротацію.
Більшість гравців основи вийшли з перших хвилин, серед них був і українець Ілля Забарний. На початку року команди вже зустрічались в рамках чемпіонату Франції і тоді ПСЖ виграв 2:1.
Цього ж разу ФК Париж дав бій місцевому гранду та зумів створити сенсацію. При цьому ПСЖ явно домінував на полі та завдав аж 25 ударів по воротах новачка Ліги 1.
Проте кіпер номінальних гостей здійснив сім сейвів та залишив свої ворота "на замку". Натомість ФК Париж зміг забити переможний гол в кінці матчу і, на жаль, одним із винних у ньому був Забарний.
Нападник гостей Іконе отримав пас від Кеббаля з глибини та влучно пробив по воротах Шевальє з-під Іллі. У підсумку українець отримав одну з найгірших оцінок серед гравців ПСЖ – 6,7 згідно з Sofascore.
Огляд матчу ПСЖ – ФК Париж: дивитися відео
Як Забарний виступає за ПСЖ?
Захисник збірної України став гравцем французького клубу влітку 2025 року. Забарний перейшов із Борнмута за 63 мільйони євро згідно з даними Transfermarkt.
Ілля майже одразу став гравцем основи у Луїса Енріке. Футболіст вже награв 21 матч за парижан та відзначився одним голом – у ворота Осера в чемпіонаті Франції.
Одним із одноклубників українця в ПСЖ є росіянин Матвій Сафонов. ПСЖ відпрацював стратегію поведінки щодо футболістів, щоб вони якомога менше перетинались один з одним у публічному просторі.
Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим. Після 17-ти турів парижани посідають друге місце в Лізі 1, відстаючи на один бал від Лансу.
У свою чергу в турнірній таблиці Ліги чемпіонів ПСЖ посідає третє місце. Команда виграла чотири з шести матчів у цьому турнірі. Саме французький клуб і є чинним володарем цього трофею.