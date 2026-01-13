Чинний чемпіон країни та володар Кубка ПСЖ приймав сусідів по місту в особі ФК Париж. Це протистояння є особливим, адже має найменшу відстань між стадіонами команд, повідомляє 24 Канал.

До теми Забарний забив божевільний гол за ПСЖ: реакція партнерів здивує – фантастичне відео

Як відіграв Забарний?

Домашні арени клубів розділяє лише 40 метрів. Враховуючи принциповість протистояння, наставник ПСЖ Луїс Енріке застосував невелику ротацію.

Більшість гравців основи вийшли з перших хвилин, серед них був і українець Ілля Забарний. На початку року команди вже зустрічались в рамках чемпіонату Франції і тоді ПСЖ виграв 2:1.

Цього ж разу ФК Париж дав бій місцевому гранду та зумів створити сенсацію. При цьому ПСЖ явно домінував на полі та завдав аж 25 ударів по воротах новачка Ліги 1.

Проте кіпер номінальних гостей здійснив сім сейвів та залишив свої ворота "на замку". Натомість ФК Париж зміг забити переможний гол в кінці матчу і, на жаль, одним із винних у ньому був Забарний.

Нападник гостей Іконе отримав пас від Кеббаля з глибини та влучно пробив по воротах Шевальє з-під Іллі. У підсумку українець отримав одну з найгірших оцінок серед гравців ПСЖ – 6,7 згідно з Sofascore.

Огляд матчу ПСЖ – ФК Париж: дивитися відео

Як Забарний виступає за ПСЖ?