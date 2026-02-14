По данным статистических порталов, украинец получил самые низкие оценки в составах обеих команд, пишет Украинский футбол. Для Забарного этот матч стал первым в основе ПСЖ за последние четыре игры.
Как сыграл ПСЖ?
Парижане уступили на выезде Ренну со счетом 3-1. Единственный гол в составе гостей во втором тайме забил Усман Дембеле.
Это поражение стало еще более неожиданным после предыдущего триумфа парижского клуба над Марселем в прошлом туре со счетом 5-0.
Болельщики отметили, что именно игра в обороне, где ключевым был Забарный, стала одной из причин неудачи.
Оценки Забарного
По данным Flashscore, худшими игроками матча Ренн-ПСЖ стали Илья Забарный и Матвей Сафонов. Украинец получил от статистического портала оценку 5,6, а действия российского голкипера парижан оценили в 5,9.
Sofascore и WhoScore поставили 6.2/10 и 5.6/10 соответственно.
Забарный в составе ПСЖ
- В этом сезоне французской Лиги 1 украинец провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.
- Защитник не имеет твердого места в основном составе парижан, часто проигрывая конкуренцию Маркиньосу и Пачо.
- Футбольные обозреватели на протяжении сезона неоднократно критиковали Илью за неуверенные действия у собственной штрафной, которые приводили к голам соперника или созданию опасных моментов.