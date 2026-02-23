В последнем матче французской Лиги 1 против Метца Забарный вышел в старте, но критика в прессе не утихает. Бывший наставник Динамо рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, мешает украинцу адаптироваться в составе парижан.
Как Сабо оценивает игру Забарного в ПСЖ?
По мнению специалиста, центрбек имеет большой потенциал, но еще не полностью раскрыл его в топ-клубе. Сабо отметил важность адаптации в новом чемпионате и психологической стабильности, особенно в матчах высокого давления.
ПСЖ – это команда №1 в Европе. Для чего они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить. Психологически это давит, когда тебя берут в команду, но ты не играешь постоянно. Ему, возможно, надо идти куда-то в другую команду. Потому что зарабатывать большую зарплату это одно, но в футболе есть закон: надо играть, показывать себя,
– отметил Йожеф Сабо.
Реакция во Франции
Французские СМИ достаточно жестко оценили игру Забарного в недавних матчах: Le Figaro назвал его "неуклюжим" и "неуверенным", отметив недостаток доминирования в единоборствах и ограниченную уверенность с мячом при регулярных выходах в старте.
Такие оценки появились после поединка против Ренна, где Илью признали одним из самых слабых в составе парижан.
Зато главный тренер ПСЖ Луис Энрике выступил в защиту Забарного, пишет leparisien. Подчеркнув, что адаптация к французскому футболу – процесс и что он доволен уровнем игры украинского защитника в целом. Энрике также отверг идею переставлять его в другие амплуа, подчеркнув то, что Илья центральный защитник.
Игровые показатели
- По данным Sofascore, в матче с Метцем Забарный получил более высокую оценку, чем часть его партнеров по команде, и провел весь поединок на высоком уровне, демонстрируя хорошую статистику защитной игры.
- Средняя оценка украинца по сезону, по данным Flashscore – 6.8. Забарный провел 18 матчей, в которых забил 1 гол. В пассиве защитника три желтых карточки в Лиге 1.
- Одним из неприятных аспектов трансфера украинца стало наличие российского футболиста в составе ПСЖ. В 2024 году парижане приобрели вратаря из страны-террористки Матвея Сафонова.