В последнем матче французской Лиги 1 против Метца Забарный вышел в старте, но критика в прессе не утихает. Бывший наставник Динамо рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, мешает украинцу адаптироваться в составе парижан.

Смотрите также Забарного выгоняют из ПСЖ после провального матча с россиянином: украинец может вернуться в АПЛ

Как Сабо оценивает игру Забарного в ПСЖ?

По мнению специалиста, центрбек имеет большой потенциал, но еще не полностью раскрыл его в топ-клубе. Сабо отметил важность адаптации в новом чемпионате и психологической стабильности, особенно в матчах высокого давления.

ПСЖ – это команда №1 в Европе. Для чего они его купили – я не понимаю. Там есть бразильский защитник, капитан команды, который постоянно играет. И берут на это место Забарного. Жаль парня, но он пытается себя проявить. Психологически это давит, когда тебя берут в команду, но ты не играешь постоянно. Ему, возможно, надо идти куда-то в другую команду. Потому что зарабатывать большую зарплату это одно, но в футболе есть закон: надо играть, показывать себя,

– отметил Йожеф Сабо.

Реакция во Франции

Французские СМИ достаточно жестко оценили игру Забарного в недавних матчах: Le Figaro назвал его "неуклюжим" и "неуверенным", отметив недостаток доминирования в единоборствах и ограниченную уверенность с мячом при регулярных выходах в старте.

Такие оценки появились после поединка против Ренна, где Илью признали одним из самых слабых в составе парижан.

Зато главный тренер ПСЖ Луис Энрике выступил в защиту Забарного, пишет leparisien. Подчеркнув, что адаптация к французскому футболу – процесс и что он доволен уровнем игры украинского защитника в целом. Энрике также отверг идею переставлять его в другие амплуа, подчеркнув то, что Илья центральный защитник.

Игровые показатели