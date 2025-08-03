Динамо вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В его рамках киевский клуб встретится с Пафосом.

Представитель пресс-службы Пафоса Христофорос Маттеу поделился впечатлениями после исторической победы над Маккаби. Также он рассказал, чего ожидает от предстоящего противостояния с киевским Динамо в квалификации Лиги чемпионов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport FM.

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Что сказал Маттеу о Динамо?

Он отметил, что матч против Маккаби был сложным и это был исторический вечер, поскольку они продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

Динамо – очень хорошая команда, в которой много хороших местных футболистов. Их рыночная стоимость приближается к 100 миллионам евро. Это говорит об их мастерстве, ведь в составе есть также много футболистов из других стран,

– сказал Христофорос Маттеу.

Он также добавил, что ответный матч команда играет дома, поэтому в Польше должна продемонстрировать хороший результат.

Отметим, что первый матч между командами состоится во вторник, 5 августа.