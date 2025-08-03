Укр Рус
Sport News 24 Футбол "Стоимость приближается 100 миллионов": работник Пафоса рассказал, чем его удивило Динамо
3 августа, 14:50
1

"Стоимость приближается 100 миллионов": работник Пафоса рассказал, чем его удивило Динамо

Валерия Фургалец
Основные тезисы
  • Киевское Динамо встретится с Пафосом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
  • Стоимость игроков Динамо приближается к 100 миллионам евро, что свидетельствует об их мастерстве.
  • Первый матч между командами состоится 5 августа.

Динамо вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В его рамках киевский клуб встретится с Пафосом.

Представитель пресс-службы Пафоса Христофорос Маттеу поделился впечатлениями после исторической победы над Маккаби. Также он рассказал, чего ожидает от предстоящего противостояния с киевским Динамо в квалификации Лиги чемпионов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport FM.

Читайте также Футболист Колоса не сдержался в прямом эфире: реакция на девушку взорвала сеть

Что сказал Маттеу о Динамо?

Он отметил, что матч против Маккаби был сложным и это был исторический вечер, поскольку они продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

Динамо – очень хорошая команда, в которой много хороших местных футболистов. Их рыночная стоимость приближается к 100 миллионам евро. Это говорит об их мастерстве, ведь в составе есть также много футболистов из других стран,
– сказал Христофорос Маттеу.

Он также добавил, что ответный матч команда играет дома, поэтому в Польше должна продемонстрировать хороший результат.

Отметим, что первый матч между командами состоится во вторник, 5 августа.