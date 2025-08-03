Пока на поле шла скучная нулевая ничья между Зарей и ЛНЗ, настоящая интрига матча неожиданно развернулась на трибунах. Главным героем стал Даниил Алефиренко, который оказался вне заявки в матче, пишет 24 Канал.

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Алефиренко прикрыл декольте девушки

В центре внимания зрителей и телекамер оказался футболист, который хоть и не выходил на поле, но стал главным героем трансляции. Причиной ажиотажа стала его девушка, Яна Андрущенко, которая появилась рядом с ним в ярком платье с глубоким декольте, что мгновенно привлекло внимание телекамер.

Реакция футболиста не заставила себя ждать. Заметив, что объективы все чаще останавливаются на его любимой, он осторожно прикрыл ее бюст рукой. Этот деликатный, но решительный жест мгновенно стал вирусным, собрав тысячи комментариев, шуток и мемов в соцсетях.

Алефиренко в прямом эфире: смотрите видео

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