Поки на полі точилася нудна нульова нічия між Зорею та ЛНЗ, справжня інтрига матчу несподівано розгорнулася на трибунах. Головним героєм став Даниїл Алефіренко, який опинився поза заявкою у матчі, пише 24 Канал.

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Алефіренко прикрив декольте дівчини

У центрі уваги глядачів і телекамер опинився футболіст, який хоч і не виходив на поле, але став головним героєм трансляції. Причиною ажіотажу стала його дівчина, Яна Андрущенко, яка з'явилася поруч із ним у яскравій сукні з глибоким декольте, що миттєво привернуло увагу телекамер.

Реакція футболіста не забарилася. Помітивши, що об'єктиви все частіше зупиняються на його коханій, він обережно прикрив її бюст рукою. Цей делікатний, але рішучий жест миттєво став вірусним, зібравши тисячі коментарів, жартів і мемів у соцмережах.

Алефіренко у прямому ефірі: дивіться відео

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