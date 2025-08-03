Зіркове подружжя Олександра та Влади Зінченків вирішило розпрощатися з ресторанним бізнесом у Києві. Експерти розкривають причини провалу проєкту, в який було вкладено мільйони, пише 24 Канал з посиланням на Ольгу Насонову.

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Чому Зінченки закривають ресторан?

Експертка зазначила, що головною причиною провалу стало неправильне приміщення та неправильна концепція.

Задум Саші та Влади був зробити пивний ресторан високого рівня. Я брала участь в проекті на самому початку, і одразу попередила, що приміщення не підходить під задумане. Приміщення на Жилянській 59 - глухий підвал житлового будинку, поряд вокзал, паркування немає, літній майданчик крихітний. Пішоходів, які могли б бути гостями пивного ресторану, в цьому районі дуже мало, а преміальні аудиторії по підвалах не ходять, потребують паркування та просторих світлих приміщень,

– сказала Ольга Носова.

Вона також додала, що Зінченки все одно приміщення купили та почали робити там масштабний ремонт, а з технічної точки зору локація була проблемною, багато грошей було витрачено на інженерію.

"Правду кажучи, все було зроблено дуже якісно, меблі, обладнання, посуд гарні та дорогі. Відомий шеф, висока якість їжі (особливо закуски та піца), гарний сервіс - все це було добре. Але марно. Недоліки локації були сильніше. А ще зависокі для пивного формату ціни, великі телевізори, які робили зали незатишними та нечітка комунікація. Зірковість власників магнітом та основою комунікації не стала", – сказала експертка.

Нагадаємо, що ресторан виставили на продаж за 2,5 мільйона доларів.