Расписание чемпионата Европы-2025 по биатлону

В среду, 29 января, начнется чемпионат Европы по биатлону. Он состоится в итальянском Мартел-валь-Мартелло и продлится до 2 февраля.

По сравнению с предыдущим годом в турнире будет одно изменение в программе. Вместо смешанных эстафет – состоятся классические, сообщает 24 канал.

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Полная программа ЧЕ-2025

Соревнования в долине провинции Больцано, что находится на севере Италии, будут разбиты на четыре соревновательных дня. В течение них состоится суммарно восемь гонок.

Первыми на трассу выйдут женщины, которые проведут 29 января индивидуалку. Закончится же Евро-2025 мужской эстафетой.

Чемпионат Европы (29 января – 2 февраля), Мартел-валь-Мартелло, Италия

29 января (11:30) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

29 января (15:30) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

31 января (11:45) – женский спринт, 7,5 километров

31 января (15:15) – мужской спринт, 10 километров

1 февраля (12:00) – женская гонка преследования, 10 километров

1 февраля (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров

2 февраля (11:45) – женская эстафета, 4х6 километров

2 февраля (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров

К слову. Сборная Украины выступит на чемпионате Европы не в самом сильном составе. Соревнования пропустят лидеры "сине-желтых" – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.

Отметим, что после Евро-2025 состоится чемпионат мира. Его будет принимать швейцарский городок Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.