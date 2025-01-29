У порівнянні з попереднім роком у турнірі буде одна зміна у програмі. Замість змішаних естафет – відбудуться класичні, повідомляє 24 канал.

Читайте також Кубок світу-2024/2025: де дивитися біатлонні гонки в Україні

Повна програма ЧЄ-2025

Змагання в долині провінції Больцано, що знаходиться на півночі Італії, будуть розбиті на чотири змагальні дні. Протягом них відбудеться сумарно вісім гонок.

Першими на трасу вийдуть жінки, які проведуть 29 січня індивідуалку. Закінчиться ж Євро-2025 чоловічою естафетою.

Чемпіонат Європи (29 січня – 2 лютого), Мартел-валь-Мартелло, Італія

29 січня (11:30) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

29 січня (15:30) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

31 січня (11:45) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів

31 січня (15:15) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

1 лютого (12:00) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

1 лютого (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів

2 лютого (11:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

2 лютого (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометрів

До слова. Збірна України виступить на чемпіонаті Європи не в найсильнішому складі. Змагання пропустять лідери "синьо-жовтих" – Дмитро Підручний та Юлія Джима.

Зазначимо, що після Євро-2025 відбудеться чемпіонат світу. Його прийматиме швейцарське містечко Ленцергайде з 12 по 23 лютого.