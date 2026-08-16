Магучих в третий раз подряд завоевала "золото" чемпионата Европы

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту. Для победы на турнире в Бирмингеме ей хватило всего четырех попыток.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о выступлении Магучих?

Свое выступление Ярослава начала с отметки 1,92 метра, когда в секторе оставалось лишь 11 участниц из 15. Украинка сразу показала высочайший класс, перелетев планку с огромным запасом. Следующая высота в 1,95 метра покорилась ей со второй попытки.

Решающая борьба за первое место развернулась на отметке 1,97 метра. На тот момент лидировала представительница Польши Мария Жодзик, а третьей шла Мария Вукович из Черногории. Однако Магучих выполнила абсолютно безупречный прыжок и с первой попытки взяла победную высоту.

Вместе с Ярославой в финале соревновалась еще одна украинка – Ирина Геращенко. Она успешно преодолела 1,83 и 1,88 метра, а с третьей попытки взяла 1,92 метра. К сожалению, высота 1,95 метра Ирине не покорилась.

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Для Магучих это уже третья подряд победа на летних чемпионатах Европы после триумфов в Мюнхене-2022 и Риме-2024. Этому предшествовал очень успешный сезон: в июле она выиграла чемпионат Украины во Львове с результатом 2 метра, завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в Лондоне, а весной стала чемпионкой мира в помещении.