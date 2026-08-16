Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про виступ Магучіх?

Свій виступ Ярослава розпочала з позначки 1,92 метра, коли в секторі залишалося лише 11 учасниць із 15. Українка одразу показала найвищий клас, перелетівши планку з величезним запасом. Наступна висота у 1,95 метра підкорилася їй з другої спроби.

Вирішальна боротьба за перше місце розгорнулася на позначці 1,97 метра. На той момент лідирувала представниця Польщі Марія Жодзик, а третьою йшла Марія Вукович із Чорногорії. Проте Магучіх виконала абсолютно бездоганний стрибок і з першого разу взяла переможну висоту.

Разом із Ярославою у фіналі змагалася ще одна українка – Ірина Геращенко. Вона успішно подолала 1,83 та 1,88 метра, а з третьої спроби взяла 1,92 метра. На жаль, висота 1,95 метра Ірині не підкорилася.

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Для Магучіх це вже третя поспіль перемога на літніх чемпіонатах Європи після тріумфів у Мюнхені-2022 та Римі-2024. Цьому передував дуже успішний сезон: у липні вона виграла чемпіонат України у Львові зі стрибком на 2 метри, здобула "срібло" Діамантової ліги в Лондоні, а навесні стала чемпіонкою світу в приміщенні.