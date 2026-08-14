Дебютную награду нынешнего континентального первенства нашей стране принес метатель молота Михаил Кохан, завоевавший "бронзу". 24 Канал рассказывает, когда и за кого из украинцев можно поболеть на ЧЕ-2026 по легкой атлетике.

Кто из украинцев выступит

На турнир отправились 25 наших соотечественников, что является сокращенной заявкой, поскольку теперь участие каждого спортсмена рассматривается отдельно тренерской Радой и исполкомом федерации легкой атлетики.

Среди тех, кто пропустит континентальные соревнования, выделяется фамилия Юлии Левченко. По словам главного тренера сборной Украины по прыжкам в высоту Александра Романюка, такое решение продиктовано желанием предотвратить рецидив недавней травмы спортсменки.

Расписание и результаты выступлений украинцев

Программа ЧЕ-2026 начнется в понедельник, 10 августа, и продлится до 16 августа. Украинцы примут участие в соревнованиях уже с первого дня, но главные надежды на медали связаны с заключительным днем.

Именно тогда состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

10 августа

12:40/14:20. Метание молота, мужчины, квалификация A+B (Михаил Кохан)

Метание молота, мужчины, квалификация A+B (Михаил Кохан) 13:55. 400 м, мужчины, квалификация (Александр Погорилко)

м, мужчины, квалификация (Александр Погорилко) 14:35. 400 м с барьерами, женщины, квалификация (Виктория Ткачук, Алина Кишкина)

400 м с барьерами, женщины, квалификация (Виктория Ткачук, Алина Кишкина) 21:10/22:38. Метание молота, женщины, квалификация A+B (Ирина Климец)

11 августа

12:33. Прыжки в высоту, мужчины, квалификации А+В (Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин)

Прыжки в высоту, мужчины, квалификации А+В (Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин) 12:45. 400 м с барьерами, женщины, полуфинал

400 м с барьерами, женщины, полуфинал 13:40. 110 м с барьерами, мужчины, квалификация (Дмитрий Багинский, Олег Кукота)

110 м с барьерами, мужчины, квалификация (Дмитрий Багинский, Олег Кукота) 21:05. Прыжки с шестом, женщины, квалификации А+В (Марина Килипко)

с шестом, женщины, квалификации А+В (Марина Килипко) 21:10. Метание молота, мужчины, финал – Михаил Кохан завоевал бронзу

Метание молота, мужчины, финал – 23:00. 400 м, мужчины, полуфинал

12 августа

21:45 . Метание молота, женщины, финал

. Метание молота, женщины, финал 21:55. 110 м с барьерами, мужчины, полуфинал

110 м с барьерами, мужчины, полуфинал 22:50. 400 м, мужчины, финал

400 м, мужчины, финал 23:08. 400 м с барьерами, женщины, финал

400 м с барьерами, женщины, финал 23:47. 110 м с барьерами, мужчины, финал

13 августа

12:55. Прыжки в высоту, женщины, квалификации А+В (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко)

Прыжки в высоту, женщины, квалификации А+В (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко) 15:35/16:55. Метание копья, мужчины, квалификация A+B (Артур Фельфнер)

Метание копья, мужчины, квалификация A+B (Артур Фельфнер) 21:50. Прыжки с шестом, женщины, финал

14 августа

12:50. Прыжки с шестом, мужчины, квалификация А+В (Александр Онуфриев, Владислав Малихин)

Прыжки с шестом, мужчины, квалификация А+В (Александр Онуфриев, Владислав Малихин) 22:00. Прыжки в высоту, мужчины, финал (Олег Дорощук)

15 августа

09:30. Спортивная ходьба, полумарафон, мужчины, финал (Николай Рущак, Роман Горбачев)

Спортивная ходьба, полумарафон, мужчины, финал (Николай Рущак, Роман Горбачев) 09:30. Спортивная ходьба, полумарафон, женщины, финал (Людмила Оляновская, Мария Сахарук)

Спортивная ходьба, полумарафон, женщины, финал (Людмила Оляновская, Мария Сахарук) 09:30. Спортивная ходьба, марафон, мужчины, финал (Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук)

Спортивная ходьба, марафон, мужчины, финал (Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук) 09:30. Спортивная ходьба, марафон, женщины, финал (Анна Шевчук)

Спортивная ходьба, марафон, женщины, финал (Анна Шевчук) 13:50. Прыжки в длину, женщины, квалификации А+В (Ирина Будзинская)

Прыжки в длину, женщины, квалификации А+В (Ирина Будзинская) 22:01. Метание копья, мужчины, финал

Метание копья, мужчины, финал 22:07. Прыжки в высоту, женщины, финал (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко)

16 августа

21:30 . Прыжки с шестом, мужчины, финал

. Прыжки с шестом, мужчины, финал 22:05. Прыжки в длину, женщины, финал

Отметим, что на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике в Бирмингеме разыграют 49 комплектов медалей.

На что еще обратить внимание

Украинские болельщики могут сравнить динамику выступлений спортсменов с предыдущим чемпионатом Европы. Два года назад в Риме было завоевано шесть медалей: по одной "золотой" и "серебряной", а также четыре "бронзовые".

В Украине официальным транслятором чемпионата Европы станет "Суспильне Спорт".