18-летняя украинская каратистка завоевала медаль на дебютном чемпионате Европы

В Армении продолжается чемпионат Европы по каратэ. Сборная Украины имеет в своем активе три награды на турнире в Ереване – одно серебро и две бронзы.

Лучший результат среди украинок показала Дарья Булай. 18-летняя каратистка получила пока единственную серебряную медаль для сборной на турнире, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинскую Федерацию каратэ.

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Как Була получила медаль

Дарья Булай впервые выступила на уровне взрослого чемпионата Европы. Украинка получила дебютную серебряную медаль на европейском первенстве в весовой категории свыше 68 килограммов.

В финале Дарья Булай встретилась с Кириаки Кидонаки. К сожалению, украинская каратистка уступила в решающей встрече греческой спортсменке со счетом 2:0.

Стоит отметить, что перед финалом Булай соревновалась с "нейтральной" россиянкой. Дарья победила благодаря мощному 3-бальному иппону в голову соперницы.

Дарья Булай и ее команда посвятила успех спортсменки экстренеру молодежной сборной Украины Максиму Невмержицкому, который учил каратистку. Специалист третий год защищает страну от нашествия россиян.