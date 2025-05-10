Найкращий результат серед українок показала Дар'я Булай. 18-річна каратистка здобула поки що єдину срібну медаль для збірної на турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на Українську Федерацію Карате.

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Як Була здобула медаль

Дар'я Булай вперше виступила на рівні дорослого чемпіонату Європи. Українка здобула дебютну срібну медаль на європейській першості у ваговій категорії понад 68 кілограмів.

У фіналі Дар'я Булай зустрілась з Кіріакі Кідонакі. На жаль, українська каратистка поступилась у вирішальній зустрічі грецькій спортсменці з рахунком 2:0.

Варто зазначити, що перед фіналом Булай змагалась з "нейтральною" росіянкою. Дар'я перемогла завдяки потужному 3-бальному іппону у голову суперниці.

Дар'я Булай та її команда присвятила успіх спортсменки екстренеру молодіжної збірної України Максиму Невмержицькому, який навчав каратистку. Спеціаліст третій рік захищає країну від навали росіян.