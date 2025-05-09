Главные интриги Серии А: "золото" Наполи, Довбик рвется в Лигу чемпионов, спасение Коваленко
Чемпионат Италии дарит фанатам невероятную интригу в конце сезона. Почти половина команд претендует на попадание в еврокубки, среди них Рома с Артемом Довбыком. Рассказываем о самых интересных гонках в Серии А.
Финиш сезона в европейских футбольных чемпионатах уже очень близок. Особенно серьезная интрига сохраняется в Италии, где две команды ведут борьбу за чемпионство, а еще семь – за путевки в еврокубки, сообщает 24 Канал.
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Кроме того, еще семь клубов будут бороться за невылет в Серию В. Туда уже точно отправится Монца, а вот еще два места на понижение в классе вакантны. Напомним формат пропусков в еврокубки:
- 1-4 места напрямую попадут в Лигу чемпионов
- 5 место сыграет в Лиге Европы
- 6 место сыграет в Лиге конференций
- победитель финала Кубка Италии (Болонья – Милан) сыграет в Лиге Европы, если он не попадет в топ-4 Серии А
- 18-20 места вылетят в Серию В
Битва за Скудетто
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|23
|8
|4
|55-25
|77
|2
|Интер
|22
|8
|5
|73-33
|74
Календарь Наполи:
- Дженоа (д)
- Парма (г)
- Кальяри (д)
Календарь Интера:
- Торино (г)
- Лацио (д)
- Комо (г)
За три тура до финиша на трофей претендуют Наполи и Интер. Команда Антонио Конте имеет гандикап в три балла, поэтому именно она считается фаворитом этой гонки.
При этом Наполи еще и имеет более легкий календарь, ведь имеет два домашних матча и соперников из нижней части таблицы. Интеру же предстоит не только подготовка к финалу Лиги чемпионов.
Наполи мечтает вернуть себе Скудетто / фото Getty Images
У команды Индзаги будут неприятные выезды к Торино с Комо, а также домашняя игра с борцом за Лигу чемпионов Лацио. Стоит отметить, что в случае равного количества очков между командами будет проведен отдельный матч за чемпионство.
Прогноз Favbet на чемпионство: Наполи – 1,12, Интер – 5,50.
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Места в Лиге чемпионов и еврокубках
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|3
|Аталанта
|20
|8
|7
|71-31
|68
|4
|Ювентус
|16
|15
|4
|52-32
|63
|5
|Рома
|18
|9
|8
|50-32
|63
|6
|Лацио
|18
|9
|8
|58-45
|63
|7
|Болонья
|16
|14
|5
|53-38
|62
|8
|Фиорентина
|17
|8
|10
|53-35
|59
|9
|Милан
|16
|9
|10
|55-39
|57
На 4-5 еврокубковых мест есть сразу семь претендентов. Безусловно, главной мотивацией для клубов станет место в топ-четверке, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Главным фаворитом на одну из двух путевок в ЛЧ является Аталанта. Команда Джан Пьеро Гасперини имеет гандикап в пять баллов над преследователями и в двух последних турах будет играть против аутсайдеров.
Календарь претендентов на еврокубки:
|КОМАНДА
|36 ТУР
|37 ТУР
|38 ТУР
|АТАЛАНТА
|Рома (д)
|Дженоа (г)
|Парма (д)
|ЮВЕНТУС
|Лацио (г)
|Удинезе (д)
|Венеция (г)
|РОМА
|Аталанта (г)
|Милан (д)
|Торино (г)
|ЛАЦИО
|Ювентус (д)
|Интер (г)
|Лечче (д)
|БОЛОНЬЯ
|Милан (г)
|Фиорентина (г)
|Дженоа (д)
|ФИОРЕНТИНА
|Венеция (г)
|Болонья (д)
|Удинезе (г)
|МИЛАН
|Болонья (д)
|Рома (г)
|Монца (д)
Вообще каждая из команд сыграет за этот отрезок по 1-2 лобовых матча против прямых конкурентов. Поэтому именно это будет играть решающий фактор в этой борьбе.
Наверняка можно сказать, что за Лигу чемпионов не будет бороться Милан, который отстает от топ-4 на шесть баллов. Для команды Консейсау главное – попасть в ЛЕ. Кратчайший путь к этому – победа в финале Кубка над Болоньей.
Милан почти потерял шансы на путевку в Лигу чемпионов / фото Getty Images
Немного шансов и у Фиорентины, однако ее календарь выглядит наиболее простым из всего секстета. Единственного прямого конкурента команда Палладино будет принимать дома, а выезды будут к аутсайдерам.
При этом Фио имеет заочное преимущество над четырьмя прямыми соперниками в личных матчах. Но отставание в четыре балла может сыграть свою негативную для "фиалок" роль.
Если Аталанта почти гарантировала себе место в топ-четверке, то в гонке за последней путевкой "поул-позишн" имеет Ювентус. Туринцев ждет непростой выезд к Лацио, однако в двух последних турах подопечные Тудора играют против аутсайдеров.
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К тому же, Рома и Лацио имеют куда хуже календарь и при равном количестве очков, скорее всего, уступят Ювентусу. К сожалению, команда Артема Довбыка слишком плохо стартовала, поэтому отважный рывок в 2025 году может не помочь ей попасть в ЛЧ или даже ЛЕ.
У "волков" два тяжелых выезда и прием Милана. Попадание в Лигу Европы или даже Лигу конференций уже можно будет назвать успехом для Ромы. Особенно после такого позорного старта.
Рома отчаянно рвется в еврокубки / фото Getty Images
Лацио же сразится с Ювентусом и борцом за чемпионство Интером перед тем, как посетит аутсайдера Лечче. Для "орлов" главная надежда в этой гонке – дождаться провала туринцев. В противном же случае подопечным Барони вновь придется штурмовать Лигу Европы. Туда попасть шансов больше.
Скорее можно поверить в то, что Ювентусу навяжет борьбу Болонья. Подопечные Итальяно будут играть против Фиорентины и Милана, которые идут ниже, а также будут принимать немотивированный Дженоа. При этом "красно-синие" еще и превосходят римские клубы в личных матчах.
Напомним, что в случае равного количества очков именно результаты личных матчей будут определять команду, финиширующую выше. Если этот показатель равен, то дальше уже идет разница голов.
Кто имеет преимущество в личных матчах:
|КОМАНДА
|ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО
|ПАРИТЕТ
|УСТУПАЕТ
|ЕЩЕ РЕШИТСЯ
|АТАЛАНТА (+40)
|Ювентус, Болонья, Милан Милан
|Фиорентина
|Лацио
|Рома (2:1)
|ЮВЕНТУС (+20)
|Милан
|Рома, Болонья
|Аталанта, Фиорентина
|Лацио (1:0)
|РОМА (+18)
|Лацио
|Ювентус
|Болонья, Фиорентина
|Аталанта (1:2), Милан (1:1)
|ЛАЦИО (+13)
|Аталанта, Милан
|-
|Рома, Болонья, Фиорентина
|Ювентус (0:1)
|БОЛОНЬЯ (+15)
|Рома, Лацио
|Ювентус
|Аталанта
|Фиорентина (1:0), Милан (2:1)
|ФИОРЕНТИНА (+18)
|Ювентус, Рома, Лацио, Милан
|Аталанта
|-
|Болонья (1:2)
|МИЛАН (+16)
|-
|-
|Аталанта, Ювентус, Лацио, Фиорентина Фиорентина
|Рома (1:1), Болонья (1:2)
Прогноз Favbet на место в топ-4: Аталанта – 1,01, Ювентус – 1,70, Рома – 4,00, Лацио – 5,00, Болонья – 6,00, Фиорентина – 100,00, Милан – 500,00.
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Борьба за выживание
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|14
|Кальяри
|8
|9
|18
|36-51
|33
|15
|Верона
|9
|5
|21
|30-63
|32
|16
|Парма
|6
|14
|15
|40-54
|32
|17
|Лечче
|6
|9
|20
|24-57
|27
|18
|Венеция
|4
|14
|17
|28-49
|26
|19
|Эмполи
|4
|13
|18
|27-55
|25
|20
|Монца
|2
|9
|24
|25-63
|15
В конце коротко пройдемся по нижней части таблицы. Украинский интерес здесь тоже есть, ведь за Эмполи выступает Виктор Коваленко. Итак, Монца уже обеспечила себе последнее место и вылет в Серию В.
На то, чтобы не попасть в последние два слота неудачников, есть шесть претендентов. Хотя де-факто их все же трое. Кальяри. Верона и Парма имеют отрыв в 6-7 очков от зоны вылета. А рассчитывать на максимум баллов в трех последних турах от аутсайдеров тяжело.
Календарь борцов за выживание:
|КОМАНДА
|36 ТУР
|37 ТУР
|38 ТУР
|КАЛЬЯРИ
|Комо (г)
|Венеция (д)
|Наполи (г)
|ВЕРОНА
|Лечче (д)
|Комо (д)
|Эмполи (г)
|ПАРМА
|Эмполи (г)
|Аталанта (д)
|Аталанта (г)
|ЛЕЧЧЕ
|Верона (г)
|Торино (д)
|Лацио (г)
|ВЕНЕЦИЯ
|Фиорентина (д)
|Кальяри (г)
|Ювентус (д)
|ЭМПОЛИ
|Парма (д)
|Монца (г)
|Верона (д)
Таким образом, Лечче, Венеция и Эмполи должны разыграть между собой единственный счастливый билет в Серии А. По личным матчам Лечче имеет преимущество над обеими командами, идущих позади.
Зато Венеция и Эмполи дважды сыграли вничью. Худшим же является календарь Венеции, которой придется принимать двух борцов за путевку в ЛЧ, а с Кальяри будет играть в гостях. Рассчитывать больше чем на три очка "канальщикам" не стоит.
Зато Эмполи имеет хорошие шансы на спасение. Календарь у команды Коваленко более приятный, чем у Лечче. Монца уже вылетела, а Парма и Верона почти спаслись. Еще и будут играть именно на поле Эмполи.
Виктор Коваленко пытается зацепиться в Серии А в составе Эмполи / фото Getty Images
У Лечче же ожидаются два выездных матча, в том числе к еврокубковому борцу Лацио. Еще и Торино не подарит легкую прогулку. Поэтому рискнем поставить, что Виктору Коваленко удастся второй раз за три сезона не вылететь из Серии А.
Прогноз Favbet на вылет: Венеция – 1,25, Эмполи – 1,50, Лечче – 1,60, Верона – 45,00, Парма – 45,00, Кальяри – 500,00.