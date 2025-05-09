Главные интриги Серии А: "золото" Наполи, Довбик рвется в Лигу чемпионов, спасение Коваленко

Чемпионат Италии дарит фанатам невероятную интригу в конце сезона. Почти половина команд претендует на попадание в еврокубки, среди них Рома с Артемом Довбыком. Рассказываем о самых интересных гонках в Серии А.

Финиш сезона в европейских футбольных чемпионатах уже очень близок. Особенно серьезная интрига сохраняется в Италии, где две команды ведут борьбу за чемпионство, а еще семь – за путевки в еврокубки, сообщает 24 Канал.

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Кроме того, еще семь клубов будут бороться за невылет в Серию В. Туда уже точно отправится Монца, а вот еще два места на понижение в классе вакантны. Напомним формат пропусков в еврокубки:

1-4 места напрямую попадут в Лигу чемпионов

5 место сыграет в Лиге Европы

6 место сыграет в Лиге конференций

победитель финала Кубка Италии (Болонья – Милан) сыграет в Лиге Европы, если он не попадет в топ-4 Серии А

18-20 места вылетят в Серию В

Битва за Скудетто

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 23 8 4 55-25 77 2 Интер 22 8 5 73-33 74

Календарь Наполи:

Дженоа (д)

Парма (г)

Кальяри (д)

Календарь Интера:

Торино (г)

Лацио (д)

Комо (г)

За три тура до финиша на трофей претендуют Наполи и Интер. Команда Антонио Конте имеет гандикап в три балла, поэтому именно она считается фаворитом этой гонки.

При этом Наполи еще и имеет более легкий календарь, ведь имеет два домашних матча и соперников из нижней части таблицы. Интеру же предстоит не только подготовка к финалу Лиги чемпионов.



Наполи мечтает вернуть себе Скудетто / фото Getty Images

У команды Индзаги будут неприятные выезды к Торино с Комо, а также домашняя игра с борцом за Лигу чемпионов Лацио. Стоит отметить, что в случае равного количества очков между командами будет проведен отдельный матч за чемпионство.

Прогноз Favbet на чемпионство: Наполи – 1,12, Интер – 5,50.

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Места в Лиге чемпионов и еврокубках

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 3 Аталанта 20 8 7 71-31 68 4 Ювентус 16 15 4 52-32 63 5 Рома 18 9 8 50-32 63 6 Лацио 18 9 8 58-45 63 7 Болонья 16 14 5 53-38 62 8 Фиорентина 17 8 10 53-35 59 9 Милан 16 9 10 55-39 57

На 4-5 еврокубковых мест есть сразу семь претендентов. Безусловно, главной мотивацией для клубов станет место в топ-четверке, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Главным фаворитом на одну из двух путевок в ЛЧ является Аталанта. Команда Джан Пьеро Гасперини имеет гандикап в пять баллов над преследователями и в двух последних турах будет играть против аутсайдеров.

Календарь претендентов на еврокубки:

КОМАНДА 36 ТУР 37 ТУР 38 ТУР АТАЛАНТА Рома (д) Дженоа (г) Парма (д) ЮВЕНТУС Лацио (г) Удинезе (д) Венеция (г) РОМА Аталанта (г) Милан (д) Торино (г) ЛАЦИО Ювентус (д) Интер (г) Лечче (д) БОЛОНЬЯ Милан (г) Фиорентина (г) Дженоа (д) ФИОРЕНТИНА Венеция (г) Болонья (д) Удинезе (г) МИЛАН Болонья (д) Рома (г) Монца (д)

Вообще каждая из команд сыграет за этот отрезок по 1-2 лобовых матча против прямых конкурентов. Поэтому именно это будет играть решающий фактор в этой борьбе.

Наверняка можно сказать, что за Лигу чемпионов не будет бороться Милан, который отстает от топ-4 на шесть баллов. Для команды Консейсау главное – попасть в ЛЕ. Кратчайший путь к этому – победа в финале Кубка над Болоньей.



Милан почти потерял шансы на путевку в Лигу чемпионов / фото Getty Images

Немного шансов и у Фиорентины, однако ее календарь выглядит наиболее простым из всего секстета. Единственного прямого конкурента команда Палладино будет принимать дома, а выезды будут к аутсайдерам.

При этом Фио имеет заочное преимущество над четырьмя прямыми соперниками в личных матчах. Но отставание в четыре балла может сыграть свою негативную для "фиалок" роль.

Если Аталанта почти гарантировала себе место в топ-четверке, то в гонке за последней путевкой "поул-позишн" имеет Ювентус. Туринцев ждет непростой выезд к Лацио, однако в двух последних турах подопечные Тудора играют против аутсайдеров.

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К тому же, Рома и Лацио имеют куда хуже календарь и при равном количестве очков, скорее всего, уступят Ювентусу. К сожалению, команда Артема Довбыка слишком плохо стартовала, поэтому отважный рывок в 2025 году может не помочь ей попасть в ЛЧ или даже ЛЕ.

У "волков" два тяжелых выезда и прием Милана. Попадание в Лигу Европы или даже Лигу конференций уже можно будет назвать успехом для Ромы. Особенно после такого позорного старта.



Рома отчаянно рвется в еврокубки / фото Getty Images

Лацио же сразится с Ювентусом и борцом за чемпионство Интером перед тем, как посетит аутсайдера Лечче. Для "орлов" главная надежда в этой гонке – дождаться провала туринцев. В противном же случае подопечным Барони вновь придется штурмовать Лигу Европы. Туда попасть шансов больше.

Скорее можно поверить в то, что Ювентусу навяжет борьбу Болонья. Подопечные Итальяно будут играть против Фиорентины и Милана, которые идут ниже, а также будут принимать немотивированный Дженоа. При этом "красно-синие" еще и превосходят римские клубы в личных матчах.

Напомним, что в случае равного количества очков именно результаты личных матчей будут определять команду, финиширующую выше. Если этот показатель равен, то дальше уже идет разница голов.

Кто имеет преимущество в личных матчах:

КОМАНДА ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПАРИТЕТ УСТУПАЕТ ЕЩЕ РЕШИТСЯ АТАЛАНТА (+40) Ювентус, Болонья, Милан Милан Фиорентина Лацио Рома (2:1) ЮВЕНТУС (+20) Милан Рома, Болонья Аталанта, Фиорентина Лацио (1:0) РОМА (+18) Лацио Ювентус Болонья, Фиорентина Аталанта (1:2), Милан (1:1) ЛАЦИО (+13) Аталанта, Милан - Рома, Болонья, Фиорентина Ювентус (0:1) БОЛОНЬЯ (+15) Рома, Лацио Ювентус Аталанта Фиорентина (1:0), Милан (2:1) ФИОРЕНТИНА (+18) Ювентус, Рома, Лацио, Милан Аталанта - Болонья (1:2) МИЛАН (+16) - - Аталанта, Ювентус, Лацио, Фиорентина Фиорентина Рома (1:1), Болонья (1:2)

Прогноз Favbet на место в топ-4: Аталанта – 1,01, Ювентус – 1,70, Рома – 4,00, Лацио – 5,00, Болонья – 6,00, Фиорентина – 100,00, Милан – 500,00.

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Борьба за выживание

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 14 Кальяри 8 9 18 36-51 33 15 Верона 9 5 21 30-63 32 16 Парма 6 14 15 40-54 32 17 Лечче 6 9 20 24-57 27 18 Венеция 4 14 17 28-49 26 19 Эмполи 4 13 18 27-55 25 20 Монца 2 9 24 25-63 15

В конце коротко пройдемся по нижней части таблицы. Украинский интерес здесь тоже есть, ведь за Эмполи выступает Виктор Коваленко. Итак, Монца уже обеспечила себе последнее место и вылет в Серию В.

На то, чтобы не попасть в последние два слота неудачников, есть шесть претендентов. Хотя де-факто их все же трое. Кальяри. Верона и Парма имеют отрыв в 6-7 очков от зоны вылета. А рассчитывать на максимум баллов в трех последних турах от аутсайдеров тяжело.

Календарь борцов за выживание:

КОМАНДА 36 ТУР 37 ТУР 38 ТУР КАЛЬЯРИ Комо (г) Венеция (д) Наполи (г) ВЕРОНА Лечче (д) Комо (д) Эмполи (г) ПАРМА Эмполи (г) Аталанта (д) Аталанта (г) ЛЕЧЧЕ Верона (г) Торино (д) Лацио (г) ВЕНЕЦИЯ Фиорентина (д) Кальяри (г) Ювентус (д) ЭМПОЛИ Парма (д) Монца (г) Верона (д)

Таким образом, Лечче, Венеция и Эмполи должны разыграть между собой единственный счастливый билет в Серии А. По личным матчам Лечче имеет преимущество над обеими командами, идущих позади.

Зато Венеция и Эмполи дважды сыграли вничью. Худшим же является календарь Венеции, которой придется принимать двух борцов за путевку в ЛЧ, а с Кальяри будет играть в гостях. Рассчитывать больше чем на три очка "канальщикам" не стоит.

Зато Эмполи имеет хорошие шансы на спасение. Календарь у команды Коваленко более приятный, чем у Лечче. Монца уже вылетела, а Парма и Верона почти спаслись. Еще и будут играть именно на поле Эмполи.



Виктор Коваленко пытается зацепиться в Серии А в составе Эмполи / фото Getty Images

У Лечче же ожидаются два выездных матча, в том числе к еврокубковому борцу Лацио. Еще и Торино не подарит легкую прогулку. Поэтому рискнем поставить, что Виктору Коваленко удастся второй раз за три сезона не вылететь из Серии А.

Прогноз Favbet на вылет: Венеция – 1,25, Эмполи – 1,50, Лечче – 1,60, Верона – 45,00, Парма – 45,00, Кальяри – 500,00.