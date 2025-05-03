Украинец Артем Довбик переживает непростой период в Роме. Нападающий стал часто не попадать в основу римлян, из-за чего заговорили о возможном уходе игрока летом.

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Путь в Турцию

Кроме того, в СМИ уже попадала информация, что Рома готова продать Довбика за 30 миллионов евро. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Orta Cizgi, уже есть первый заинтересованный в трансфере Артема клуб.

Речь о турецком Бешикташе, который следит за украинцем. Главный тренер стамбульцев Уле-Гуннар Сульшер намерен летом усилить нападение "орлов".

Кроме того, существует большая вероятность, что главный форвард команды Чиро Иммобиле завершит свои выступления за клуб после этого сезона. За три тура до финиша сезона "орлы" занимают четвертое место в Суперлиге.

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Напомним, что Довбик перешел в Рому прошлым летом из Жироны за 30 миллионов. За этот сезон он оформил 16 голов и два ассиста в 41 матче за "волков". Сейчас его команда занимает шестое место в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.