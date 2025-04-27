После этого исторического мяча красивую часть фанатского сектора интересовал один вопрос: "Занято ли сердце завидного футболиста?". 24 Канал рассказывает об истории любви Артема Довбика и его жены Юлии, которая развивалась очень романтично.
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Как развивалась любовь семьи Довбиков
К большому сожалению для футбольных болельщиц, сердце нападающего сборной Украины и ныне итальянской Ромы уже давненько занято. Впервые Артем познакомился со своей нынешней женой еще за школьной партой в Черкассах. Определенный период пара даже сидела за одним столом.
Впервые Артем и Юлия попытались построить отношения, когда учились еще на первом курсе. Однако судьба решила поставить препятствие в виде большого расстояния между влюбленной парой. Артем уехал в Днепр, где подписал контракт с местным футбольным клубом, а Юлия поехала учиться в Киев.
Но расстояние не разъединило влюбленных на всю жизнь. Через два года Артем и Юлия начали строить серьезные отношения.
Романтическое признание и свадьба
Известный нападающий оказался романтиком. Артем сделал Юлии предложение на берегу моря в Доминиканской республике. Это роскошное предложение, которому завидуют миллионы девушек.
Самое главное "Да" в моей жизни,
– подписал фотографию футболист.
После чего влюбленные сыграли очень красивую свадьбу в кругу родных.
Свадьба Артема и Юлии Довбик / Фото из инстаграма жены футболиста
С тех пор Юлия постоянно поддерживает все решения Артема, касающиеся профессиональной карьеры.
Всегда смеюсь и говорю: "Я жена футболиста-декабриста". Талант, который у него есть, уверенность, желание, работа над собой – это приносит ему этот результат. Понимаешь, что ты готова в каких-то моментах пожертвовать своим личным амбициями,
– рассказала Юлия в интервью в "Сніданок 1+1".
Пополнение в семье
2 августа 2022 года семья праздновала пополнение. У Артема и Юлии родилась дочь Кира. На тот момент футболист выступал в Украине за Днепр-1.
Пополнение в семье Довбиков / Фото из инстаграма футболиста
Счастливая пара занимается воспитанием очаровательной дочери и собственным саморазвитием.
Семья Артема Довбика / Фото из инстаграма футболиста
Если до рождения дочери Юлия сама посещала матчи Артема, то после на лучших стадионах Европы за футболиста болеют его две главные женщины в жизни – жена и маленькая дочь.
Переезд семьи из солнечной Каталонии в величественный Рим
Летом 2023-го семья Довбиков переехала жить в солнечную Испанию, где Артем подписал контракт с Жироной. За каталонский клуб украинский нападающий выступал до августа прошлого года, проведя в красно-белой футболке 39 матчей (24 гола и 10 ассистов). Именно в Жироне Довбык получил трофей "Пичичи" Эту награду дают лучшему бомбардиру Ла Лиги.
Такие результативные выступления не задержали надолго Довбика в Жироне. 2 августа 2024 года Артем подписал контракт с итальянской Ромой, поэтому семья форварда начала жизнь в величественном Риме. Футболист соединил себя соглашением с "волками" до конца июня 2029-го года. Однако периоды украинца в Жироне и Роме кардинально отличаются. Если в Испании Довбик был главной звездой команды, то в Италии адаптация Артема была значительно сложнее.
С момента перехода Довбик уже провел за Рому 42 игры – 16 голов и 4 ассиста.
Жена Юлия и дочь Кира с трибун Олимпийского стадиона в Риме поддерживают мужа и папу. Кире уже прививают любовь к футболу и невероятной атмосферы на арене.
Видео, как семья Довбика поддерживает Артема на стадионе Ромы
Как видим, из соцсетей пары, что их любовь с каждым годом становится все крепче и не теряет романтики. Артем и Юлия является примером настоящей любви, которая с детской школьной дружбы преодолела расстояние и переродилась в счастливую семью.