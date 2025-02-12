Первая гонка ЧМ-2025 по биатлону: какое место заняла Украина в смешанной эстафете

В среду, 12 февраля, начался чемпионат мира-2025 по биатлону. Первой гонкой на главном турнире сезона стала смешанная эстафета.

В ее стартовый лист попали 24 сборные. Сборная Украины вышла на трассу под седьмым номером, пишет 24 Канал.

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Результат Украины в смешанной эстафете

"Сине-желтых" в гонке представил квартет биатлонистов в составе Ирины Петренко, Кристины Дмитренко, Антона Дудченка и Дмитрия Пидручного. Эстафету, к сожалению, из-за проблем со здоровьем пришлось пропустить Юлии Джиме.

Первой на трассу вышла Петренко. Уроженка Черниговщины чисто отстрелялась на первой стрельбе, а на второй использовала два дополнительных патрона. Во второй половине своего этапа украинка значительно сдала в скорости и передала эстафету 17-й.

Дмитренко смогла отыграть четыре позиции. Она также отстрелялась с 0+2 и передала эстафету с отставанием +2:44,5 от лидера.

Гонку продолжил Антон Дудченко. 28-летний уроженец Сумщины "на ноль" провел "лежку" и использовал только один патрон во время стрельбы стоя. К сожалению, уверенная работа на огневых рубежах не сильно помогла нашей сборной и на последней передаче "сине-желтые" были 13-ми.

Финишером украинской команды стал капитан Дмитрий Пидручный. Он сумел отыграть еще пять позиций, продемонстрировав идеальную стрельбу, и вывел сборную Украины в десятку сильнейших. Наша команда заняла итоговое восьмое место.

Борьбу за "золото" выиграла команда Франции. Компанию на подиуме ей составили Чехия и Германия.

Результат смешанной эстафеты в Ленцерхайде

Франция (1+6) 1:04:41.5 Чехия (0+9) +1:13.8 Германия (0+11) +1:18.4

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8. Украина (0+5) +2:49.6

Отметим, что следующая гонка на чемпионате мира состоится 14 февраля. В 16:05 на трассу выйдут женщины, которые будут бежать спринт.