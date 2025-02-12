У її стартовий лист потрапили 24 збірні. Збірна Україна вийшла на трасу під сьомим номером, пише 24 Канал.

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Результат України у змішаній естафеті

"Синьо-жовтих" у гонці представив квартет біатлоністів у складі Ірини Петренко, Христини Дмитренко, Антона Дудченка та Дмитра Підручного. Естафету, на жаль, через проблеми зі здоров'ям довелося пропустити Юлії Джимі.

Першою на трасу вийшла Петренко. Уродженка Чернігівщини чисто відстрілялася на першій стрільбі, а на другій використала два додаткові патрони. У другій половині свого етапу українка значно здала у швидкості та передала естафету 17-ю.

Дмитренко змогла відіграти чотири позиції. Вона також відстрілялася з 0+2 та передала естафету з відставанням +2:44,5 від лідера.

Гонку продовжив Антон Дудченко. 28-річний уродженець Сумщини "на нуль" провів "лежку" та використав лише один патрон під час стрільби стоячи. На жаль, упевнена робота на вогневих рубежах не сильно допомогла нашій збірній й на останній передачі "синьо-жовті" були 13-ми.

Фінішером української команди став капітан Дмитро Підручний. Він зумів відіграти ще п'ять позицій, продемонструвавши ідеальну стрільбу, та вивів збірну України в десятку найсильніших. Наша команда зайняла підсумкове восьме місце.

Боротьбу за "золото" виграла команда Франції. Компанію на подіумі їй склали Чехія та Німеччина.

Результат змішаної естафети в Ленцергайде

Франція (1+6) 1:04:41.5 Чехія (0+9) +1:13.8 Німеччина (0+11) +1.18.4

…

8. Україна (0+5) +2:49.6

Зазначимо, що наступна гонка на чемпіонаті світу відбудеться 14 лютого. О 16:05 на трасу вийдуть жінки, які бігтимуть спринт.