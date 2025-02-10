Традиційно це змагання вважається головним стартом біатлонного сезону. Воно є наймасштабнішим серед усіх етапів і завжди має свій особливий шарм.

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Повна програма ЧС-2025

Турнір у мальовничому селищі, що знаходиться в південно-східній частині Швейцарії, буде розбитий на дев'ять змагальних днів. Протягом нього відбудеться сумарно 12 гонок, повідомляє 24 канал.

Першою з них стане змішана естафета, яка відбудеться 12 лютого. Закінчиться ж ЧС-2025 чоловічим масстартом.

Чемпіонат світу (12-23 лютого), Ленцергайде, Швейцарія

12 лютого (15:30) – змішана естафета

14 лютого (16:05) – жіночий спринт, 7,5 кілометра

15 лютого (16:05) – чоловічий спринт, 10 кілометрів

16 лютого (13:05) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів

16 лютого (16:05) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра

18 лютого (16:05) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів

19 лютого (16:05) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів

20 лютого (17:05) – одиночна змішана естафета

22 лютого (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів

22 лютого (16:05) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра

23 лютого (14:45) – жіночий масстарт, 12,5 кілометра

23 лютого (17:05) – чоловічий масстарт, 15 кілометрів

До слова. На попередньому чемпіонаті світу українські біатлоністи не здобули жодної медалі. Найкращий результат на особистому рівні змогла продемонструвати Христина Дмитренко, яка фінішувала восьмою в індивідуалці. На командному ж рівні найкращий результат показала жіноча збірна в естафеті – п'яте місце.

Зазначимо, що після ЧС-2025 відбудеться сьомий етап Кубка світу. Його буде приймати Нове-Мєсто з 6 по 9 березня.