Расписание чемпионата мира-2025 по биатлону

В среду, 12 февраля, начнется чемпионат мира по биатлону. Он состоится в швейцарском Ленцерхайде и продлится до 23 февраля.

Традиционно это соревнование считается главным стартом биатлонного сезона. Оно является самым масштабным среди всех этапов и всегда имеет свой особый шарм.

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Полная программа ЧМ-2025

Турнир в живописном поселке, что находится в юго-восточной части Швейцарии, будет разбит на девять соревновательных дней. В течение него состоится суммарно 12 гонок, сообщает 24 канал.

Первой из них станет смешанная эстафета, которая состоится 12 февраля. Закончится же ЧМ-2025 мужским масстартом.

Чемпионат мира (12-23 февраля), Ленцергайде, Швейцария

12 февраля (15:30) – смешанная эстафета

14 февраля (16:05) – женский спринт, 7,5 километра

15 февраля (16:05) – мужской спринт, 10 километров

16 февраля (13:05) – женская гонка преследования, 10 километров

16 февраля (16:05) – мужская гонка преследования, 12,5 километра

18 февраля (16:05) – женская индивидуальная гонка, 15 километров

19 февраля (16:05) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров

20 февраля (17:05) – одиночная смешанная эстафета

22 февраля (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров

22 февраля (16:05) – мужская эстафета, 4х7,5 километра

23 февраля (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километра

23 февраля (17:05) – мужской масс-старт, 15 километров

К слову. На предыдущем чемпионате мира украинские биатлонисты не завоевали ни одной медали. Лучший результат на личном уровне смогла продемонстрировать Кристина Дмитренко, которая финишировала восьмой в индивидуалке. На командном же уровне лучший результат показала женская сборная в эстафете – пятое место.

Отметим, что после ЧМ-2025 состоится седьмой этап Кубка мира. Его будет принимать Нове-Место с 6 по 9 марта.