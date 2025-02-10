Расписание чемпионата мира-2025 по биатлону
В среду, 12 февраля, начнется чемпионат мира по биатлону. Он состоится в швейцарском Ленцерхайде и продлится до 23 февраля.
Традиционно это соревнование считается главным стартом биатлонного сезона. Оно является самым масштабным среди всех этапов и всегда имеет свой особый шарм.
Читайте также Кубок мира-2024/2025: где смотреть биатлонные гонки в Украине
Полная программа ЧМ-2025
Турнир в живописном поселке, что находится в юго-восточной части Швейцарии, будет разбит на девять соревновательных дней. В течение него состоится суммарно 12 гонок, сообщает 24 канал.
Первой из них станет смешанная эстафета, которая состоится 12 февраля. Закончится же ЧМ-2025 мужским масстартом.
Чемпионат мира (12-23 февраля), Ленцергайде, Швейцария
- 12 февраля (15:30) – смешанная эстафета
- 14 февраля (16:05) – женский спринт, 7,5 километра
- 15 февраля (16:05) – мужской спринт, 10 километров
- 16 февраля (13:05) – женская гонка преследования, 10 километров
- 16 февраля (16:05) – мужская гонка преследования, 12,5 километра
- 18 февраля (16:05) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 19 февраля (16:05) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 20 февраля (17:05) – одиночная смешанная эстафета
- 22 февраля (13:05) – женская эстафета, 4х6 километров
- 22 февраля (16:05) – мужская эстафета, 4х7,5 километра
- 23 февраля (14:45) – женский масс-старт, 12,5 километра
- 23 февраля (17:05) – мужской масс-старт, 15 километров
К слову. На предыдущем чемпионате мира украинские биатлонисты не завоевали ни одной медали. Лучший результат на личном уровне смогла продемонстрировать Кристина Дмитренко, которая финишировала восьмой в индивидуалке. На командном же уровне лучший результат показала женская сборная в эстафете – пятое место.
Отметим, что после ЧМ-2025 состоится седьмой этап Кубка мира. Его будет принимать Нове-Место с 6 по 9 марта.