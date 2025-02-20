Проклятие 20-го места: Украина провалила одиночную смешанную эстафету на ЧМ-2025 по биатлону

В швейцарском Ленцерхайде продолжается чемпионат мира по биатлону 2025. В четверг, 20 февраля, биатлонисты разыграли комплект наград в одиночной смешанной эстафете.

Украину в уже второй эстафете программы ЧМ-2025 по биатлону представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. Хотя сначала за сине-желтую команду в одиночной смешанной эстафете должны были бежать Кристина Дмитренко и Виталий Мандзин, но тренерский штаб сборной решил изменить участников, сообщает 24 Канал.

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Плохая гонка для Украины

Эстафету для Украины начала Джима, которая накануне в "индивидуалке" заехала в топ-5 чемпионата мира. На первом огневом рубеже Юлия отстрелялась "чисто". На стойке Джима использовала один дополнительный патрон, а на передаче эстафеты "сине-желтые" уступали лидерам из Словении, уже аж 45 секундами. Только 20-я позиция для нашей команды.

Зато Дудченко на обеих стрельбах использовал по одному дополнительному патрону и не смог улучшить позицию Украины на передаче эстафеты. Украинский дуэт сохранил 20-ю строчку. Однако отставание увеличилось еще на 17 секунд, но уже лидером гонки неожиданно стала сборная Швейцарии.

Лидеру женской украинской сборной не удалось поднять команду выше. На последнюю передачу эстафеты Юлия передала ее Дудченко опять же 20-й. Какое-то проклятое место в этой эстафете стала 20-я позиция, которую никак не могли улучшить украинцы.

После предпоследнего и последнего огневых рубежей Дудченко продолжал идти 20-м. Эта же позиция была для Украины на финише. Отставание от победителя составило 2 минуты и 30 секунд.

Чемпионами мира в одиночной смешанной эстафете стали биатлонисты из Франции. Серебряные награды завоевали норвежцы, а топ-3 замкнули представители Германии.

Результат одиночной смешанной эстафеты ЧМ-2025 по биатлону

1. Франция (0+7) 35:25,1

2. Норвегия (0+15) +5,7

3. Германия (0+4) +8,3

...

20. Украина (0+4) +2:30,5

В рамках чемпионата мира по биатлону поклонников этого зимнего вида спорта ждут еще традиционные эстафеты и масс-старты. Завтра 21 февраля у биатлонистов день отдыха. Зато ЧМ-2025 возобновится 22 февраля, когда состоятся мужская и женская эстафеты.